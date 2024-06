Platzieren Sie Ihre Wetten für die bevorstehende Nintendo Direct

HQ

Die neuen Switch-Titel, die den Rest des Jahres 2024 füllen werden, auf der Zielgeraden, bis wir den Nachfolger kennenlernen, werden in einer Nintendo Direct-Präsentation aufgegriffen, die das Unternehmen offiziell für diesen Juni angesetzt hat. Nachdem sich der Staub vom Summer Game Fest und den jeweiligen PlayStation-, Xbox- und Ubisoft-Runden gelegt hat, hat das japanische Unternehmen nur noch zwei Termine, um seine Show auszustrahlen: entweder diese Woche oder nächste Woche. Entweder Dienstag oder Mittwoch, wie es Tradition ist.

Wann immer die Nintendo Direct im Juni erscheint, spekulieren die Fans bereits darüber, was sie abdecken wird. Die Optimisten hoffen auf die erste In-Action-Show von Metroid Prime 4, einem Spiel, das für Switch vorgestellt wurde, aber eine Entwicklungshölle mit zwei Besitzerwechseln durchlief und bei dem es überraschend wäre, wenn es es nicht auf die nächste Konsole des Herstellers schaffen würde. Aber was ist, wenn Samus Aran mit Metroid 6 in einem neuen Side-Scrolling-Teil auftaucht, der vielleicht genau wie Metroid Dread von MercurySteam entwickelt wurde?

Andere, konservativere Wetten sind auf Remakes und Remaster aus der Gamecube-Ära. Da Metroid Prime Remastered letztes Jahr ein solcher Hit war, wäre es sinnvoll, eine weniger aufwendige Zusammenstellung von Metroid Prime 2: Echoes und Metroid Prime 3: Corruption zu sehen, um die Trilogie von Retro auf der Switch zu vervollständigen. Und wo wir gerade von Compilations sprechen: Es ist seit einigen Jahren ein offenes Geheimnis, dass Nintendo die beiden Zeldas der kubischen Konsole, The Wind Waker HD und Twilight Princess HD, die von der Wii U kommen, bereit hatte, in einem bestimmten Slot im Kalender veröffentlicht zu werden. Gibt es einen besseren Spielautomaten als diesen? Natürlich gibt es andere, die A Link Between Worlds lieber in HD spielen würden...

Dann gibt es noch die verrückteren Ideen: Ist es Zeit für den MIA Hollow Knight Silksong, nachdem er mehrere Showcases übersprungen hat und zu einem Meme geworden ist? Wird Grand Theft Auto V für Switch Realität werden, wenn es in der eklatantesten Abwesenheit in seinem gesamten Katalog vorhanden ist? Und wird Microsoft mit der doppelten Überraschung von LEGO Horizon Adventures und Civilization VI auf dem Hybrid mit seinem geschmähten Hi-Fi Rush kontern oder auf Switch 2 warten?

Wir bei Gamereactor wissen von einigen Spielen, die in der Direct herauskommen, von denen wir Ihnen nichts erzählen können, aber keines davon gehört zu diesen Pre-Show-Wetten. Welche Titel erhoffst du dir für den Rest des Jahres für die Switch? Und was wäre Ihre Traumankündigung?