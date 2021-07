Plattformwahl entscheidet darüber, wie gut Karrieremodus in NBA 2K22 eingebunden ist

Diese Woche wurden weitere Informationen zu den Neuerungen und Gameplay-Verbesserungen von NBA 2K22 kommuniziert. Visual Concepts zufolge sei es als Angreifer in diesem Jahr leichter, die Verteidiger auszuspielen. Spieler, die mit der Steuerung vertraut sind, werden durch neue und bekannte Tricks und Techniken in der Lage sein, ihre Gegner zu täuschen. Aus diesem Grund wurden anscheinend auch Veränderungen an der Defensive vorgenommen, darunter beim Block oder dem Befehl Press.

Die saisonale Live-Service-Struktur wirkt sich nun auf die meisten Bereiche des Spiels aus, nicht mehr nur auf Myteam (für diese Spielvariante kehrt übrigens der Draft-Modus zurück). In den Monaten nach dem Start können wir uns also auf viele zusätzliche Inhalte, wie kosmetische Gegenstände, Modi und dergleichen, einstellen. Wie im letzten Jahr wird es zwei recht unterschiedliche Versionen von NBA 2K22 geben, die sich je nach Plattform voneinander unterscheiden.

Seid ihr auf einer Konsole der vorherigen Generation oder auf einem PC unterwegs, fällt der soziale Hub-Bereich wieder deutlich kleiner aus, als es auf PS5 und Xbox Series der Fall ist. Last-Gen-Nutzer sind auf einem Kreuzfahrtschiff unterwegs, das im Laufe des Jahres an verschiedenen Stationen anhält und einen Landgang anbietet. Wenn ihr auf den neuesten Konsolen spielt, werdet ihr in einer lebendigen Stadt auf ein Quest-System zugreifen können, das euch kreativere Herausforderungen stellt. Rookieville wird übrigens kein Bestandteil von NBA 2K22 sein.

Die Kampagne wird mit diesem sozialen Bestandteil des Spiels verschmelzen, damit sich eure beruflichen Erfolge auch in eurem Privatleben (im Spiel) widerspiegeln. Nach der Arbeit auf dem Basketballplatz könnt ihr in der Stadt beispielsweise Klamotten schoppen, euren Agenten besuchen oder sehen, was die anderen Menschen in eurer Nachbarschaft so treiben. Auf den älteren Konsolen wird es einen traditionelleren Karrieremodus geben, der getrennt vom Rest der Erfahrung ist.

Da es vielerorts immer noch sehr schwierig sein kann, die neuen Konsolen in die Finger zu bekommen, weist 2K darauf hin, dass alle Myteam-Fortschritte, Währungssysteme (VC-Coins, Myteam-Punkte und -Token) zwischen Konsolengenerationen des gleichen Herstellers übertragen werden können. Wenn ihr zwischen den Geräten wechseln möchtet, müsst ihr beim Kauf allerdings darauf achten, eine Version des Spiels zu erhalten, die plattformübergreifenden Zugang zu NBA 2K22 gewährt.

Wenn ihr einen detaillierteren Überblick über all diese Funktionen benötigt, könnt ihr euch hier an dieser Stelle belesen. Weitere Informationen zur neuesten Ausgabe des jährlich erscheinenden Basketballspiels werden im August und Anfang September erwartet.