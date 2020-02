Plattformübergreifendes Gruppenkuscheln ab nächster Woche auch in PUBG möglich

Playerunknown's Battlegrounds ermöglicht seit letztes Jahr Crossplay zwischen Playstation-4- und Xbox-One-Spielern, allerdings fehlte bislang ein nicht unerheblicher Teil des Puzzles - plattformübergreifende Party-Funktionen. Update 6.2, das am 27. Februar zusammen mit dem Deathmatch-Spielmodus live gehen soll, ermöglicht Xbox-Nutzern nun endlich das Einladen ihrer Playstation-Freunde (und umgekehrt). Die Freundeslisten werden plattformübergreifend zusammengefügt, wenn ihr das im Spiel entsprechend einrichtet.

Weil die Integration des Updates in die Live-Server PUBG Corp. vor einige Herausforderungen stellt, werden die Wartungsarbeiten am 27. Februar etwas länger als gewöhnlich andauern - den gesamten Vormittag über wird das Game nicht spielbar sein. Ihr könnt hier mehr über das Update lesen, allerdings geht leider auch aus dem Blog nicht hervor, ob Sprachchat ebenfalls unterstützt wird. In jedem Fall wird das sicher nur eine Frage der Zeit sein.