Plattform-RPG Indivisible geht im Oktober auf PC und Konsolen an den Start

Die Skullgirls-Entwickler Lab Zero Games und Publisher 505 Games haben Indivisible auf den 11. Oktober datiert. Der Titel wird auf PC, Playstation 4 und Xbox One veröffentlicht, bis Ende des Jahres soll zudem eine farbenfrohe Version für die Nintendo Switch erscheinen. Indivisible kombiniert Plattform- und RPG-Gameplay in einem von Hand gezeichneten Fantasy-Stil, der durch südostasiatische Mythologie und der dortigen Kultur inspiriert ist. In der Rolle der Hauptfigur Ajna stoßen wir in der Spielwelt auf Inkarnationen, die wir in unser Team aufnehmen und für uns kämpfen lassen dürfen. Anne hatte sich den Titel 2017 bereits einmal für euch angesehen, ihre Eindrücke lest ihr an dieser Stelle nach.

