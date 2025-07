Platonic: Staffel 2

HQ

Seth Rogen und Rose Byrne in einer bodenständigen Comedy-Serie über zwei erwachsene Freunde, die sich mit den Irrungen und Wirrungen des Lebens in Los Angeles auseinandersetzen müssen. Es gibt nicht viel, was mit dieser Idee wirklich schief gehen kann, aber das Gleiche könnte man darüber sagen, dass Platonic manchmal ein bisschen sicher ist und angerufen wird, und so ziemlich habe ich mich gefühlt, nachdem ich die erste Staffel der Comedy-Show von Apple TV+ gesehen habe, als sie 2023 erschien. War es unterhaltsam und unterhaltsam mit guten Comedy-Momenten, gepaart mit emotionalen Entwicklungen? Ohne Zweifel. Aber betrachte ich es als eines der besten Projekte von Apple, ein denkwürdiges Projekt, das es mit The Studio aufnehmen kann, wenn wir beim Comedy-Thema bleiben? Nicht ganz. Das hat jedoch nichts an der Tatsache geändert, dass Platonic eine lustige Serie ist und die zweite Staffel dies einfach bestätigt.

Diese zweite Staffel setzt direkt nach der ersten an und sieht Rogens Will und Byrnes Sylvia zum ersten Mal damit konfrontiert, die Ehe von Will mit seiner Arbeitskollegin Jenna zu überstehen, eine Situation, die die innere Dynamik dieser Serie weiter erforscht. Im Kern von Platonic geht es im Kern um die Frage, ob zwei Erwachsene unterschiedlichen Geschlechts enge Freunde sein können oder ob ihre einzigartige Lebenseinstellung einen zu großen Einfluss aufeinander hat, als dass es für ihre Lebensgefährten gesund und angenehm wäre. Dieses Problem wird sofort angesprochen, als Jenna beginnt, Sylvias Verbindung zu Will als Problem zu empfinden, etwas, das zu allen möglichen verrückten Späßen und Momenten führt, die sich schließlich in einem Clusterfuck aus Chaos auflösen.

Inmitten des Wahnsinns gibt es mehrere alberne Begegnungen und Situationen, die ein kleines Schmunzeln und Grinsen hervorrufen, harmlose und witzige Witze und Wortspiele, die das komödiantische Fundament von Platonic verstärken und gleichzeitig Platz für größere Slapstick-Versatzstücke lassen, die die Staffel bestimmen. Sagen wir einfach, dass der Golf-Vorfall im Trailer nicht einer von mehreren verrückten Momenten dieser Art in dieser Staffel ist, sondern eine Seltenheit, da sich die zweite Reihe von Episoden - vor allem gegen Ende der Staffel - mehr auf die Entwicklung und das Wachstum der Charaktere konzentriert. Aus diesem Grund ist es in gewisser Weise eine reifere Staffel, da sie weniger Zeit damit verbringt, einen häufig zum Lachen zu bringen, und mehr Zeit damit verbringt, sich mit seinen Hauptcharakteren zu verbinden, die durch alle möglichen Höhen und Tiefen gehen und das Leben in all seiner Euphorie und seinem Elend widerspiegeln.

Ist das der richtige Weg für Platonic ? Ich denke schon. Es fühlt sich ehrlicher und realer an, und jede Episode hat eine klare Richtung, die jeden Charakter zu einem Moment oder einer echten Veränderung und Entwicklung drängt. Aber das geht auf Kosten dessen, dass Platonic sich immer mehr wie fast jede andere Apple TV+ Comedy-Serie anfühlt, die gemacht wurde, sei es Shrinking, Mythic Quest, Stick... Es gibt eine Formel, die heutzutage eindeutig für Fans funktioniert, und abgesehen davon, dass The Studio das Drehbuch umdreht, bietet Apple TV+ viele Optionen, die in diese Kategorie fallen, wobei Platonic ein weiteres Beispiel ist.

Davon abgesehen sind Rogen und Byrne effektive und charismatische Hauptdarsteller, die sehr gut aneinander abprallen. Sie erledigen mühelos die Schlagzeilen für Platonic, was das Interesse weckt, mehr und mehr über Will und Sylvia zu erfahren, etwas, das manchmal durch die Nebendarsteller akzentuiert und verstärkt wird. Luke Macfarlane zum Beispiel spielt Sylvias unbeschwerten Ehemann Charlie gut, aber einige der zusätzlichen Darsteller fühlen sich im Laufe der Staffel etwas anstrengend an, da sie als überstrapazierte Karikaturen fungieren, wie Carla Gallos unerträgliche Mutter Katie aus L.A. oder Aidy Bryants lauter und satirischer junger Hollywood-Manager. Es ist manchmal ein bisschen viel und man sehnt sich nach den Phasen, in denen Will und Sylvia (und sogar Charlie) im Mittelpunkt stehen.

Lange Rede, kurzer Sinn: Wenn Sie die erste Staffel von Platonic gesehen haben, ist diese zweite Episodenrunde eine sehr ähnliche Erfahrung, wenn auch eine mit einem etwas reiferen Ton und einer etwas reiferen Struktur. Es gibt immer noch jede Menge unterhaltsame Komödie, über die man schmunzeln kann, es gibt Emotionen, die einem das Herz zerren und manchmal sogar frustrieren, und im Kern ist immer noch die gleiche hervorragende Dynamik zwischen zwei fantastischen Hauptdarstellern, die es mühelos und unterhaltsam erscheinen lässt, ihnen zuzusehen. Es ist völlig in Ordnung und belangloses Fernsehen, Hausmannskost durch und durch, und manchmal ist das alles, was wir als Zuschauer brauchen.