Platonic kehrt diesen August auf Apple TV+ zurück

HQ

Kürzlich teilte Apple TV+ selbst ein Datum auf seiner Plattform, das behauptete, dass Platonic diesen August zurückkehren würde, und jetzt wurde dies bestätigt. In einem neuen Trailer wurde uns gesagt, dass Platonic bereits am 6. August für seine zweite Staffel zurückkehren wird, und der Trailer zeichnet bereits ein sehr, sehr lustiges Bild.

In dem kurzen Blick sehen wir Seth Rogen und Rose Byrnes Will und Sylvia beim Golfen und kurz darauf finden wir uns in einem schrecklichen Unfall wieder, nachdem Will einen Drive direkt in das Auge eines Kollegen geschlagen hat, was zu einem verrückten Moment des Chaos führt.

Schauen Sie sich den Trailer unten an, um festzustellen, ob Platonic wieder auf Ihrer Beobachtungsliste stehen sollte.