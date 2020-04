Platinums viertes Geheimnis ist wirklich ein Aprilscherz

Nach der Ankündigung von The Wonderful 101: Remastered, einem neuen Spiel namens Project GG und einem zweiten Studio in der japanischen Hauptstadt Tokyo, waren viele Spieler gespannt zu erfahren, welche Überraschung die Entwickler von PlatinumGames wohl noch enthüllen werden. Ausgerechnet der 1. April wurde als Datum der großen Enthüllung gewählt und das hätte uns natürlich eine Lehre sein sollen. Wir hoffen, dass die Erwartungen nicht zu groß ausfallen, denn derzeit sieht es so aus, als ob es sich bei dieser ganzen Angelegenheit wirklich nur um einen Aprilscherz handelt:

"Ihr habt so lange gewartet und endlich ist es da! Welchen besseren Tag als der 1. 4. hätten wir für die mit Spannung erwartete vierte #Platinum4-Ankündigung wählen können? PlatinumGames und die HAMSTER Corporation präsentieren..."

Einen Arcade-Automaten. Keine Pointe.

Platinum kennen und schätzen wir für ihren "besonderen" Humor. Es ist also nicht undenkbar, dass wir in Kürze eine richtige Ankündigung bekommen. Das muss aber natürlich nicht passieren, also schauen wir mal. Was haltet ihr von diesem Aprilscherz?