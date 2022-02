Platinumgames ist "ernsthaft" daran interessiert, Scalebound wiederzubeleben

HQ

Der Chefentwickler von Platinumgames, Hideki Kamiya, hat mit VGC kürzlich noch einmal über Scalebound gesprochen und dabei erklärt, dass er sich gut vorstellen könnte, die Arbeiten am inzwischen gestrichenen Actionspiel eines Tages wiederaufzunehmen. Die Zusammenarbeit zwischen Microsoft und den Japanern wurde vor vielen Jahren vom Publisher vorzeitig abgebrochen, weil es kreative Differenzen gab. Im neuesten Interview hält Kamiya fest, dass er Scalebound nicht vergessen habe:

"Ich finde es ehrlich gesagt sehr merkwürdig, denn seitdem das Projekt beendet wurde war ich in vielen Interviews und habe bereits sehr häufig zum Ausdruck gebracht, dass ich [Scalebound] gerne zurückbringen würde. [...] Als Entwickler möchte ich natürlich sehen, dass es zu einem Abschluss kommt. Ich höre von den Fans, dass sie dieses Spiel wirklich spielen wollen und das ist schade. [Deshalb] würde ich ihnen [dieses Spiel] gerne liefern."

"Das ist etwas, von dem ich dachte, dass ich es bereits seit Jahren gesagt habe oder zumindest sagen wollte. Ich habe es schon früher in Interviews deutlich gemacht und keine Reaktionen erhalten. Jetzt [kam] diese große Reaktion aber endlich und ich bin froh, das zu sehen. Also nein, es ist kein Scherz: Ich meine es wirklich ernst."

Die Rechte am Spiel liegen bei Microsoft und es ist unklar, ob daraus in der Zukunft irgendetwas entstehen wird. Obwohl der Publisher die gute Presse sicherlich gerne mitnehmen würde, hören wir seit Jahren, wie unwahrscheinlich es ist, dass dieses Projekt eines Tages zurückkehren wird. Dass so vehement an diesem Drachenspiel festgehalten wird, lässt sich in unseren Augen aber ohnehin nicht wirklich erklären.