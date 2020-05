Platinum: PS5 und Xbox Series X sind nichts Bahnbrechendes

Microsoft und Sony haben (ebenso wie eine Reihe von Entwicklern) bereits viel zur potenten Hardware-Leistung, etwaigen Raytracing-Funktionen, Soundchips und SSD-Festplatten der neuen Konsolengeneration gesagt, weshalb die Erwartungen der Menschen verständlicherweise hoch angesetzt sind. Laut einem der Gründer von Platinum Games, Atsushi Inaba, könnte es sich allerdings lohnen, diese Haltung noch einmal zu überdenken. In einem Interview mit VGC sagt der Studiochef, dass die nächste Generation nicht die "extreme Überraschung oder die unerwartete Qualität" bieten werde, die er bei früheren Generationswechseln spüren konnte:

"Wenn ihr an die Generation zwischen Super Nintendo und Playstation zurückdenkt, als wir von Pixelkunst zu 3D-Polygonen übergegangen sind... das konnte sich vor einigen Jahren noch niemand vorstellen. Als dieses Zeug herauskam waren die Leute einfach umgehauen: Niemand war bereit für das, was uns damals erwartet hat... es war einfach so neu."

"Ich bin der Meinung, dass die Ankündigungen, die wir für die neue Konsolengenerationen erhalten haben, zwar alle gut und interessant sind, und ich freue mich natürlich, dass wir als Entwickler bessere Technologien bekommen, an denen wir arbeiten können [...] . Es gibt jedoch nicht die extreme Überraschung oder die unerwartete Qualität, die ich beim Sprung von früheren Konsolen empfunden habe. Jetzt sehe ich die Ankündigungen und denke, 'oh, das ist cool' und in der nächsten Minute denke ich, 'hmmm... was soll ich heute Abend auf Netflix sehen?'"

Diese nüchterne Haltung bedeutet jedoch nicht, dass Inaba keine Überraschungen mehr erkennt. Der Entwickler findet etwa, dass Nintendo mit der Switch und mit dem Nintendo DS ein starkes Angebot vorbereitet hat. Statt bahnbrechender Leistung überzeugt die Switch mit aufregenden Funktionen, die er zuvor noch nicht gesehen hat. Das sei etwas, was Playstation 5 und Xbox Series X nicht bieten würden:

"Als Branche ist alles sehr vielversprechend und ich möchte nicht als zu negativ wahrgenommen werden. Aber um ein weiteres Beispiel für meinen Standpunkt zu geben: Die Nintendo Switch war sehr bahnbrechend darin, da man sie einfach mit nach Hause nehmen konnte - sie ist Konsole und [gleichzeitig] tragbar. Es ist etwas, das vorher nicht viele Leute gesehen haben: Es hat diese Hürde genommen, von der viele Leute vielleicht nicht einmal wussten, dass sie existiert, und gleichzeitig hat sie diese Mauer zerstört."

"Die Switch eröffnete all diese neuen Möglichkeiten. Ich denke, der Game Boy und der DS davor haben das auch getan: Es gab so viele Überraschungen [in der Technik]. Wenn man das mit grafischen Verbesserungen vergleicht [oder mit dem Motto 'schneller, größer, besser', das hat dann einfach nicht die gleiche erfinderische Qualität, die mich bei früheren Konsolen wirklich überrascht hat."

Wir werden sehen, wie überrascht wir sein werden, wenn uns Sony und Microsoft voraussichtlich im nächsten Monat zeigen, was ihre kommenden Konsolen alles leisten können. Microsoft hat eine entsprechende Show bereits bestätigt, Sonys Playstation 5 soll sich Medienberichten zufolge ebenfalls bald zeigen.