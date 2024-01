Platinum nimmt sein Apple Arcade-Spiel World of Demons am 18. Januar von der Liste

HQ

Platinum Games hat angekündigt, dass es seinen Apple Arcade-Titel World of Demons am 18. Februar von der Liste nehmen wird. Downloads des Spiels werden ab dem 1. Februar ebenfalls nicht mehr spielbar sein.

Es wurde kein offizieller Grund für diese Entscheidung genannt, aber in einem kurzen Blogbeitrag sagte Platinum: " Wir bedanken uns bei allen Spielern, die das Spiel seit der Veröffentlichung genossen haben."

World of Demons wurde 2021 für iOS und macOS veröffentlicht und ist ein Hack and Slash, der das gleiche auffällige visuelle Aussehen wie Ōkami besitzt. Im Spiel schlüpfen die Spieler in die Rolle eines Samurai, der eine Armee von Yokai-Schergen anführt, die sich auf eine Mission gegen das Böse begeben.

Sind Sie traurig, dass diese exklusive Liste von der Liste gestrichen wird?