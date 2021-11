Platinum Games: Unsere Unerfahrenheit führte zum Abbruch von Scalebound

HQ

Im Januar 2017 haben wir erfahren, dass Microsoft die Entwicklung von Scalebound gestrichen hat. Das Actionspiel wurde vom Entwickler Platinum Games unter den Augen des Game Directors Hideki Kamiya betreut. Die Fans hatten hohe Erwartungen an das Drachenabenteuer und dementsprechend groß war die Enttäuschung. Microsoft hat einen großen Teil der anschließenden Frustration abbekommen und das war nicht fair, räumt Kamiya im Gespräch mit Cutscenes ein.

Im Interview berührt der Japaner das Thema leicht, als er erklärte, dass es ihm leidtue. Heute würde er gerne die Verantwortung für das Geschehene übernehmen: "Es tut mir leid für die Spieler, die sich darauf gefreut haben. Darüber hinaus tut es mir leid, dass Microsoft uns als Geschäftspartner ihr Vertrauen geschenkt hat. Ich möchte mich sowohl als Schöpfer als auch als Mitglied von Platinum Games dafür entschuldigen."

Kamiya erklärte die Ereignisse, die zur Beendung der Entwicklungsarbeiten von Scalebound führten: "Wir arbeiteten in einer [Entwickler-]Umgebung, die wir nicht gewohnt waren - wir entwickelten in der Unreal Engine. Uns fehlte auch das nötige Know-how, um ein Spiel auf Basis von Online-Features zu bauen. Die Hürden, die wir überwinden mussten, waren sehr groß. Wir waren nicht erfahren genug und konnten diese Mauer nicht überwinden, was am Ende zu dem führte, was geschehen ist."

Nun haben wir ein besseres Verständnis dafür, was damals passiert ist.

Quelle: Xboxera