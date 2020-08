Platinum Games schließen Fortsetzung von The Wonderful 101 nicht aus

Anfang dieses Jahres startete Platinum Games unerwartet eine Kickstarter-Kampagne zur Finanzierung überarbeiteter Versionen von The Wonderful 101 auf modernen Systemen. Das Interesse am Wii-U-exklusiven Actionspiel war sehr groß, denn in nur wenigen Stunden wurde das Projekt erfolgreich finanziert. Ende Mai erschien der Titel schließlich auf Nintendo Switch, PC und Playstation 4 (hier könnt ihr unsere Kritik lesen).

PlatinumGames wurde von GameXplain kürzlich gefragt, ob ihrerseits Interesse an einer Fortsetzung besteht. Der Produzent Atsushi Inaba sagte den Journalisten im Interview, dass es intern im Team tatsächlich ein Interesse an der Entwicklung eines zweiten Spiels gebe. Er fügte jedoch hinzu, dass ein zweites The Wonderful 101 sicherlich nicht das Ziel habe, "größer und besser" zu werden. Das wäre laut dem Manager nämlich eine echte "Herausforderung". Game Director Hideki Kamiya sagte übrigens etwas Ähnliches: "Wenn ich an das Wort 'Fortsetzung' denke und die Größe [vor Augen habe], mit der wir am Ende das Original [ausgeliefert] haben, dann macht es mir Angst, wenn wir uns vornehmen würden, diese Hürde zu überwinden [...]."

