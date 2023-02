Platinum Games kündigt Event zum 10-jährigen Jubiläum von Metal Gear Rising an

HQ

Platinum Games hat angekündigt, dass sie am 21. Februar den zehnten Jahrestag der Veröffentlichung von Metal Gear Rising feiern werden. Der Titel wurde am 19. Februar 2013 für PS3 und Xbox 360 veröffentlicht, und nicht wenige Leute fordern das Studio auf, Raidens Geschichte nach den Ereignissen von Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots mit einem Remaster oder sogar einer Fortsetzung zu überarbeiten.

Dies folgt Aussagen auf Twitter des Schauspielers, der Raiden vor einigen Wochen spricht. Quinton Flynn sagte uns: "Bleiben Sie dran, wenn in den kommenden Wochen mehr angekündigt wird". Jetzt ist es das Studio selbst, das den Termin mit einem Tweet festgelegt hat.

Wir müssen dran bleiben, denn 2023 scheint das Jahr zu sein, in dem wir eine Wiederbelebung der Metal Gear-Serie sehen werden, da Ende 2022 der Konami-Serienproduzent Noriaki Okamura angekündigt hat, dass mehrere wichtige Ankündigungen von der Serie kommen würden. Unser Geld ist für ein Remake des ersten Metal Gear Solid oder Metal Gear Solid 3: Snake Eater, aber wir werden sehen.