Platinum Games' Handyspiel World of Demons schnetzelt durch Apple Arcade

2018 kündigte Platinum Games ein Handyspiel namens World of Demons an, das seit kurzem erhältlich ist. Eigentlich sollte es wohl (wir berichteten) schon wenige Monate nach der Ankündigung erscheinen, doch das scheint nicht wie geplant geklappt zu haben. Jetzt ist das mobile Actionspiel auf jeden Fall auch hier bei uns verfügbar, und zwar in der iOS-Premium-Mitgliedschaft "Apple Arcade". Der Service wurde kürzlich mit einigen spannenden Titeln und Initiativen ausgebaut, World of Demons gehört auch dazu.

Die Rahmenhandlung ist leicht verständlich: Wir sind ein Samurai, der den bösen Oni-Lord Shuten Doji stellen muss. Um die dämonischen Wesen aus der japanischen Geisterwelt zu besiegen, müssen wir Spezialangriffe ausführen, die durch normale Angriffe aufgeladen werden. Das Spielgeschehen selbst wirkt langsam, da man das Game ja mit dem Handy und Touch-Steuerung spielen muss (Controller werden ebenfalls unterstützt). Mit einem Mac könnt ihr World of Demons spielen, sofern iOS 10.5 verwendet wird - mobile Apple-Geräte müssen mindestens iOS 13.0 unterstützen. Stilistisch setzt der Titel auf eine moderne Abwandlung des Tuschestils aus Okami:

Quelle: Apple, Platinum Games.