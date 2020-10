Plasmagranaten explodieren in Halo: The Master Chief Collection auf Xbox Series mit 120 Bildern pro Sekunde

Halo Infinite hat das Startfenster der Xbox-Series-Konsolen verpasst, allerdings wird sich der Master Chief zum Systemstart dennoch blicken lassen. 343 Industries hat diese Woche noch einmal daran erinnert, dass die gesamte Halo: The Master Chief Collection - bestehend aus Halo, Halo 2, Halo 3, Halo 4, Reach und ODST - für die neuen Konsolen optimiert wird. Sobald die neuen Systeme am 10. November an den Start gehen, ist die Xbox-One-Version via Abwärtskompatibilität spielbar. Eine Woche später, am 17. November, sollen die sechs Games auf der Plattform via Update optimiert werden.

Auf der Xbox Series X werden fast allen Spiele in der Lage sein, die Kampagne und den Multiplayer-Modus in 4K-Auflösung abzuspielen, während die Xbox Series S 1440p schaffen sollte. Das Gameplay soll durch die Bank weg bei 120 Bilder pro Sekunde liegen, wenn eure TV-Geräte solche Frameraten unterstützen. Bei dieser Gelegenheit sei auch noch einmal daran erinnert, dass Halo: The Master Chief Collection auf PC und Konsole im Xbox Game Pass enthalten ist.