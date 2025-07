Plants vs. Zombies kehrt in der HD Replanted Edition zurück

Die Welt ist ein hellerer und dümmerer Ort, wenn es Plants vs. Zombies-Spiele zu genießen gibt. Das macht die kürzliche Enthüllung bei der Nintendo Partner Direct umso spannender, denn es wurde enthüllt, dass das kultige Strategiespiel ein Comeback in einer HD Replanted-Edition feiert, die exklusiv auf Switch-Konsolen erscheint.

Ja, bald können Besitzer von Nintendo Switch 1 und 2 eine Kopie desselben Spiels ergattern, das die Fans seit 15 Jahren begeistert. Wir können davon ausgehen, dass der kultige Titel mit hochskalierter HD-Grafik zurückkehrt, aber auch mit neuen Levels, frischen Formelwendungen, neuen Geheimnissen und "15 Jahren nie zuvor gesehener Franchise-Geschichte zum Greifen nah".

Was das Veröffentlichungsdatum betrifft, so wird das Spiel am 23. Oktober auf den Switch-Konsolen erscheinen, und wenn Sie heute eine Vorbestellung ergattern, können Sie den Retro Peashooter-Skin im Spiel verwenden. Sehen Sie sich den Ankündigungstrailer unten an.