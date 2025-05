Plant Halo Studios, die Stimme des Master Chief und Cortana neu zu besetzen?

HQ

Eines der ikonischsten Dinge an der Halo-Serie, vielleicht sogar noch mehr als die Ringwelten, ist der Sound. Die Rede ist vom mächtigen Soundtrack, aber auch von der grollenden Stimme des Master Chiefs.

Der Synchronsprecher des Chiefs ist Steve Downes, der von Jen Taylor als Cortana unterstützt wird. Diese beiden haben maßgeblich dazu beigetragen, die Halo-Serie so ikonisch zu machen, und tatsächlich hat 343 Industries tatsächlich versucht, sie für Halo 4 zu ersetzen, aber das Testpublikum mochte die neuen Stimmen nicht und das Duo bekam den Job zurück.

Aber... Leider scheint es nicht ganz ausgeschlossen, dass die Halo Studios wieder die gleichen Ideen haben. Rebs Gaming berichtet, dass Downes und Taylor während einer kürzlichen Fan-Convention enthüllt haben, dass sie nicht angesprochen wurden, ob sie Master Chief und Cortana in einem kommenden Spiel spielen wollen. Wir wissen nicht, wie weit 343 Industries mit dem nächsten Titel der Serie gekommen ist, aber Halo Infinite wurde vor drei Jahren veröffentlicht, also sollte es an der Zeit sein, zumindest sicherzustellen, dass die Schauspieler interessiert sind - es sei denn, es handelt sich um ein Spiel mit einem anderen Protagonisten oder ähnlichem.

Beide Akteure sagen, dass sie gerne wieder in ihre Rollen zurückkehren würden, befürchten aber, dass ihr Engagement für Gewerkschaftsrechte mit besserem Schutz vor KI sie davon abhalten könnte. Zuvor wurden die Zombies-Darsteller aus Call of Duty: Black Ops 6 gefeuert, was ebenfalls auf eine gewerkschaftliche Organisierung zurückzuführen war (und Activision Blizzard ist, wie wir wissen, auch im Besitz von Microsoft).

Die Entlassung langjähriger Mitarbeiter aus ikonischen Positionen ist schon einmal vorgekommen. Im Jahr 2023 musste Charles Martinet nach 32 langen Jahren aufhören, die Stimme von Super Mario und seinen Freunden zu sprechen. Dass Steve Downes nach 24 Jahren den Master Chief verlässt, wäre daher eine ähnliche Geschichte.

Wenn er die Rolle tatsächlich verlässt, abgesehen von der Beteiligung an der Gewerkschaft, ist es denkbar, dass es daran liegt, dass Halo Studios ein Reboot der gesamten Serie will, oder dass Downes diesen Sommer 75 Jahre alt wird und die Entwickler einfach denken, dass es an der Zeit ist, die Zügel an jemand Jüngeren zu übergeben.