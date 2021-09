Planet-Zoo-DLC führt euch bald nach Nordamerika

HQ

An diesem Punkt hat Frontier Developments mit Planet Zoo bereits so ziemlich die ganze Welt erkundet. Tierrudel und Gehege aus Afrika, Australien und Südostasien wurden als kostenpflichtige Erweiterung bereits nachgereicht und als Nächstes wenden die Entwickler ihren Blick nach Nordamerika. Am 4. Oktober wird das neue Nordamerika-Paket zum Preis von 10 Euro veröffentlicht werden, teilte das Studio vergangene Woche mit.

Acht weitere Tiere werden auf diesem Wege in das Spiel gelangen, darunter Polarfüchse, kalifornische Seelöwen, amerikanische Biber, Schwarzschwanz-Präriehunde, amerikanische Alligatoren, Elche, amerikanische Ochsenfrösche und Pumas. Zusammen mit diesen Tieren wird ein brandneues Szenario vorgestellt, das die Spieler auffordert, einen kleinen Zoo in den Ausläufern der Blue Ridge Mountains zu verwalten. Die aktuellen Patch-Notizen (v1.7) findet ihr hier.