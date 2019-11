Nach ihrem Erfolg mit Planet Coaster konnte Frontier Developments das Genre der Vergnügungspark-Simulationen wieder aufleben lassen. Nun arbeiten sie mit Planet Zoo an der Wiederbelebung der interaktiven Zoos (bekannt durch Spiele wie... na ja, Zoo Tycoon). Das Game wird durch den gleichen charakteristischen Kunststil von Planet Coaster geprägt, der sich wunderbar auf dieses neue Franchise überträgt. Wir sind aus unserer Achterbahn ausgestiegen, um einige Tierattraktionen zu erkunden, obwohl es ein ganz anderes Kaliber ist, einen Zoo zu betreiben.

Zu Beginn haben wir die Möglichkeit, drei Tutorials-Szenarien durchzuspielen, in denen wir Bernie Goodwin und die Cheftierpflegerin Nancy Jones kennenlernen. Diese Figuren verraten euch alles Mögliche über die Zoos, deren Betrieb wir unterstützen werden. Diese drei Missionen werden ungefähr anderthalb Stunden dauern, aber sie sind absolut notwendig, um die Spielregeln von Planet Zoo zu erlernen. Es gibt eine Menge Dinge, die wir verinnerlichen müssen und das Tutorial überträgt uns allmählich die Verantwortung über alle wichtigen Elemente. Es hat Spaß gemacht, langsam zu lernen, wie man einen eigenen Park zum Laufen bringt. Gleichzeitig ist es eine nette Einführung in die Steuerelemente, die wahrscheinlich all denen bekannt sind, die ähnliche Spiele gespielt haben.

Planet Zoo hat eine Menge zu bieten, aber fangen wir mit dem offensichtlichsten Elemente an, den Tieren. In unserem Zoo können wir Informationen über jedes einzelne Exemplar erhalten, indem wir einfach darauf klicken. Dadurch aktiviert sich auch die Animal-Cam, die uns einen sehr nahen Eindruck auf die detaillierten Designs und niedlichen Gesichter der Tiere gibt. Diese Informationen sind wichtig, um unsere Tiere bei Laune zu halten. Die Angaben geben uns Auskunft darüber, wie zufrieden die Lebewesen mit dem Gelände, der Unterhaltung, der sozialen Situation, dem Essen, dem Klima und vielem mehr sind.

Wenn einer dieser Parameter fehlt, müssen wir etwas dagegen tun. Glücklicherweise macht Planet Zoo deutlich, was für jedes Tier benötigt wird. Wir können die verfügbaren Objekte zur Gestaltung unseres Parks sogar nach der jeweiligen Tierart filtern, wodurch es nicht allzu schwierig ist, auf die Bedenken unserer animalischen Bewohner zu reagieren - sofern sie überhaupt auftreten. Auf die Stimmung der Tiere wirken sich das Biom und das Wetter am drastischsten wirken und das lässt sich verständlicherweise deutlich schwieriger beeinflussen.

Neue Tiere gelangen über spezielle Händler in unseren Besitz. Wir können sie für unseren Zoo kaufen oder spezielle Marken tauschen (die erhalten wir, wenn unsere Attraktionen glücklich sind und wir gesunde Arten in die Wildnis entlassen). Dadurch können wir schon bald mehr Tiere adoptieren und den Zyklus von vorne beginnen. Die Pflege unserer Exemplare ist von entscheidender Bedeutung, deshalb müssen wir zum Beispiel sicherstellen, dass es ein Quarantänegebäude gibt, in dem Tiere auf Krankheiten untersucht werden, bevor sie unseren Park betreten.

Eine Quarantäne ist jedoch nur eines der Gebäude, die wir in unserem Park benötigen. Es muss Tierpfleger, Tierärzte, Mechaniker, Hausmeister und vieles mehr geben, die alle ihrer eigenen Arbeit nachgehen. Diese Mitarbeiter halten den Betrieb des Zoos in vollem Umfang aufrecht, von der Reparatur von Generatoren bis zur Erfassung entflohener Tiere und allem, was dazwischen liegt.

Eine andere Realität eines Zoos ist die wirtschaftliche Komponente, denn wie im richtigen Leben kostet das alles natürlich Geld. Wir müssen deshalb Budgets einplanen, Rechnungen bezahlen und Schreibtischarbeit erledigen. Das kann richtig kleinteilig werden: Informationsbeilagen sollten zum Beispiel stets Spendenkassen, Bildungstafeln und Lautsprecher in der Nähe haben, doch manchmal funktioniert das einfach nicht und wir müssen manch Dinge priorisieren. Im Wesentlichen funktionieren alle Management-Spiele auf diesem Wege, deshalb werden sich Veteranen wie zu Hause fühlen.

Natürlich muss auch die Öffentlichkeit berücksichtigt werden, da ein Zoo ohne zahlende Kunden kein Geld verdient. Die Wünsche der Kunden müssen gegen die Bedürfnisse der Tiere abgewägt werden, denn nur durch das Gleichgewicht funktioniert dieses Spielgerüst. Zum Beispiel erlabt eine Glaswand unseren Kunden den perfekten Blick in die private Höhle eines Schneeleoparden, gleichzeitig könnte es das Tier natürlich belasten, wenn es nicht in Ruhe schlafen kann. Die Alternativen sind eine massive Wand, durch die die Kunden natürlich gar nicht durchblicken können oder das teure Einwegglas. Das sind die Entscheidungen, mit denen wir uns am Ende des Tages immer wieder beschäftigen müssen.

Das Bauen an sich ist ziemlich einfach, kommt aber nicht ohne Fehler aus. Wir ziehen Wände in Segmenten um ein Gehege, bauen Häuser aus Versatzstücken und kämpfen häufig mit der Kamera, wenn wir Details installieren wollen. Bei den Tieren ist es wichtig, ein artgerechtes Areal zu errichten, das beinhaltet auch die Wahl des richtigen Materials für die Zäune. Nur ein unerfahrener Baumeister würde einen Bären in ein Gehege stecken, das von dünnen Holzlatten umrahmt ist... (fragt bitte nicht, woher wir das wissen).

Jedenfalls gibt es viel Raum für Personalisierung, sei es bei den Pfaden, die sich durch das Gelände schlängeln, oder dem Land selbst, das wir mit Wasserflächen, hohem Gras und Felsen anpassen. Diese Zoos werden eure eigenen Anlagen sein und wer möchte, kann stundenlang mit der Gestaltung verbringen - achtet nur immer auf die Kosten. Das Problem ist dabei allerdings, dass einige der Benutzeroberflächen oft etwas fummelig und unübersichtlich werden. Es wird so viel auf dem Bildschirm angezeigt, dass es manchmal schwierig ist, grundlegende Aufgaben zu erledigen, z. B. eine Glaswand an einem Gehäuse anzubringen. Allein dafür sind drei Klicks nötig (auf die Glaswand klicken, das entsprechende Segment anwählen und dann erneut auf die Glaswand klicken).

Es gibt auch ungefähr tausend Dinge, an die man sich regelmäßig erinnern muss, sobald wir im richtigen Spiel angelangt sind. Es kann für Neulinge ziemlich herausfordernd sein, Gehege zu bauen, die Ressourcen im Überblick zu halten und gleichzeitig die Tiere zu managen. Regelmäßig muss das Personal eingestellt werden, die Anlage soll in Schuss bleiben und unsere Kunden wollen möglichst zufrieden sein. Glücklicherweise gibt es oben links eine Warnmeldung, die uns mit einem Klick auf die wichtigsten Probleme aufmerksam macht und beispielsweise auf ein flüchtiges Tier hinweist.

Die Karriere mit ihren verschiedenen Phasen ist jedoch nicht die einzige Möglichkeit, um Planet Zoo zu spielen. Im Franchise-Modus dürfen wir Zoos auf der ganzen Welt errichten und online mit unseren Tieren handeln. Im Herausforderungsmodus werden wir in vorgefertigten Zoos versetzt, in denen bestimmte Aufgaben vollbracht werden sollen. Dafür erhalten wir spezielle Belohnungen und damit es nicht langweilig wird, wird dieser Bereich kontinuierlich aktualisiert. Zu guter Letzt wäre da noch der Sandbox-Modus, der der kreativen Seite von Minecraft gleicht (wir erhalten unbegrenztes Geld und Schutzpunkte und dürfen uns austoben). Wer einen idealen Zoo verwirklichen will, der kann sich in diesem Bereich von allen Einschränkungen lösen und sich vollends auf die Erstellung des größten und besten Zoos der ganzen Welt konzentrieren.

Nach Planet Coaster ist Planet Zoo eine sichere Sache für Entwickler Frontier Developments gewesen. Wer eine moderne Parksimulation sucht und Tiere liebt, der sollte den Titel unbedingt selbst versuchen. Obwohl einige Dinge manchmal umständlich sind und es seine Zeit braucht, bis der eigene kleine Park läuft, ist diese Erfahrung freundlich und lehrreich. Und wenn ihr das nächste Mal in einen Zoo geht, werdet ihr die Anlage sicher auch mit ganz anderen Augen bewundern. Spätestens wenn ihr in die süßen Augen eurer kuscheligen Tiere schaut, werdet ihr euch in dieses Spiel verlieben.