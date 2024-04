Planet Zoo: Konsolen-Edition

HQ

Fünf Jahre und 14 DLC-Pakete später ist Planet Zoo in die Fußstapfen des vorherigen Projekts Planet Coaster von Frontier getreten und auf Konsolen migriert. Planet Zoo gilt als einer der tiefgründigsten Zoo-Simulatoren auf dem Markt und hat im Laufe der Jahre eine engagierte Fangemeinde aufgebaut und dabei ständige Inhaltsupdates erhalten. Es stellt sich jedoch die Frage, ob Planet Zoo in der Lage war, diesen Erfolg auf den Konsolen fortzusetzen und die knifflige Landung bei der Übersetzung der Steuerung für ein Controller-Setup zu bewältigen.

Da wir Planet Zoo und einige seiner DLC-Pakete bereits bei Gamereactor getestet haben, werde ich nicht tief in die Details des Spiels eintauchen (dazu könnt ihr unseren ersten Test der PC-Version hier lesen). Stattdessen konzentriere ich mich darauf, wie diese neue Version im Vergleich zum Original in Bereichen wie Leistung und verfügbaren Inhalten abschneidet.

Zunächst einmal, wenn es um Tiere geht, gibt es derzeit 72 einzigartige Kreaturen im Basisspiel, die alle realistisch gestaltet sind und ihre eigene Auswahl an aufschlussreichen Fakten enthalten. Ein kleiner Nachteil der Konsolenversion ist, dass nicht alle 14 DLC-Pakete für Spieler zum Start verfügbar sind. Stattdessen erhalten diese eine gestaffelte Veröffentlichung bis März 2025 und es sind derzeit nur vier Packungen verfügbar. Dies sind die Europe Pack, die Wetlands Pack, die North American Animal Pack und die Southeast Asia Pack.

Die brennende Frage, die Sie sich wahrscheinlich stellen werden, ist, wie sich das Spielerlebnis auf Konsolen steuern lässt. Nun, die einfache Antwort darauf ist nicht allzu schlecht. Natürlich fühlen sich die Dinge etwas klobiger an, als wenn man sich mit Leichtigkeit frei durch Menüs klicken kann, aber mit den Tastenaufforderungen, die ständig auf dem Bildschirm angezeigt werden, habe ich mich nie zu verloren gefühlt. Es gibt auch Optionen, um Gegenstände nach Kriterien wie Herkunftsland oder Biom zu filtern, so dass ich nicht ewig scrollen musste.

Es gibt jedoch ein paar Probleme, auf die ich gestoßen bin. Als ich zum Beispiel einen Tierarzt mit der Forschung für meinen Zoo beauftragte, musste ich ihn anklicken und in den Forschungsbereich ziehen, den ich abschließen wollte. Auf einem PC mit Maus hätte sich das intuitiv angefühlt, aber ich war ratlos und musste ein zusätzliches Tutorial aufrufen, um herauszufinden, was mir fehlte. Es ist jedoch erwähnenswert, dass Sie auf Konsolen wie der Xbox Series X/S die Möglichkeit haben, eine Maus zu verwenden und das Spiel mit seinem optimalen Steuerungsschema zu spielen.

Wenn es um die Leistung geht, sind mir ein paar eklatante Störungen aufgefallen, die ziemlich häufig auftraten. Die Tiere waren zwar wunderschön gestaltet, bewegten sich aber oft ruckartig und unnatürlich, was ihren Realismus beeinträchtigte. Das hört sich vielleicht wie ein kleiner Kritikpunkt an, aber es hat mich davon abgehalten, die Tiere aus der Nähe zu betrachten, da es manchmal urkomisch schlecht war. Ich habe auch festgestellt, dass die Bildrate einbricht, wenn ich größere Zoos mit einer großen Anzahl von Gästen baue. Ich drücke die Daumen, dass Frontier in naher Zukunft einen Performance-Patch ausrollt.

Eine Funktion, die in der PC-Version nicht vorhanden ist, ist das Zoo Complexity Meter, das im Wesentlichen eine Einschränkung darstellt, wie groß und detailliert deine Zoos sein können. Ein ähnliches System wurde auch in Planet Coaster implementiert und dient im Wesentlichen dazu, eine reibungslose Leistung aufrechtzuerhalten. Ich habe das Spiel auf der PS5 gespielt und mehrere mittelgroße bis große Zoos im Spiel gebaut und mich dabei ertappt, dass ich immer nur etwa 50 % erreicht habe, also scheint es ziemlich großzügig zu sein. Zum Vergleich: Das folgende Bild zeigt, wie 21 % auf dem Zoo Complexity Meter aussehen.

Ich würde die Konsolenversion nicht als die endgültige Version von Planet Zoo bezeichnen, aber es ist immer noch eine solide Portierung des Spiels, nach der Tierliebhaber seit Jahren hungern. Es gab einige Opfer, da sich die Steuerung ein wenig klobig anfühlte und die Leistung an den Ecken und Kanten etwas rau war, aber das lenkt nicht allzu sehr von der äußerst unterhaltsamen Schleife des Aufbaus und der Verwaltung Ihres eigenen Zoos ab. Wenn Sie ein Sim-Fan sind, der keinen PC besitzt, würde ich Sie ermutigen, sich diese und die ebenso hervorragende Planet Coaster anzusehen.