Planet Zoo führt euch sehr bald nach Australien

Frontiers Parkbau-Simulation Planet Zoo deckt bereits viele Biotope unserer Erde ab, doch Australien fehlt bislang. Ab dem 25. September werden Spieler mit dem "Australia Pack" zum Preis von 10 Euro ihre eigenen Zoos mit dem passenden Outback-Flair verfeinern und fünf niedliche Tiere begrüßen dürfen. Zusätzlich zur erhöhten Artenvielfalt werden wir weitere Elemente zur Dekoration des eigenen Parks erhalten und unser Manager-Können mit zusätzlichen Szenarien und in täglichen Aufgaben auf die Probe stellen können. Die fünf neuen tierischen Attraktionen sind:



Koala

Rotes Riesenkänguru

Dingo

Helmkasuar

Blauzungenskink



Das neue DLC wird wie gewohnt von einem kostenlosen Update begleitet, das noch ein paar mehr Objekte zur Verschönerung eures Tierparks integriert. Außerdem dürfen sich Züchter auf "genetisch bedingte Farbvariationen" freuen, denn diese Merkmalsausprägung wird bei der Vererbung in Zukunft ebenfalls eine Rolle spielen. Zudem hat Frontier Developments eine Qualitätsverbesserung erarbeitet, denn sie lassen uns endlich mehrere Mitarbeiter gleichzeitig auswählen. All das begleitet das Australien-DLC am 25. September auf Steam.