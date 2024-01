Planet Zoo erscheint Ende März für Konsolen

HQ

In Anbetracht der Anzahl der Jahre, in denen es existiert, der großen Menge an Unterstützung, die Frontier Developments ihm gegeben hat, und der Tatsache, dass Planet Coaster auf einer Vielzahl von Plattformen weit verbreitet ist, fühlt es sich fast surreal an, dass Planet Zoo noch nicht auf Konsolen verfügbar ist. Zum Glück wird sich das sehr bald ändern.

Denn der Simulationsentwickler hat angekündigt, dass Planet Zoo Ende März sein Konsolendebüt auf PS5 und Xbox Series X/S geben wird. Das Spiel wird als Basisversion für den PC erscheinen, wenn auch mit den vielen Verbesserungen und Funktionserweiterungen, die in diese Version des Spiels eingebracht wurden.

Frontier hat gesagt, dass die Konsolenversion jedes der DLC-Pakete erhalten wird, die auf dem PC vorhanden sind, und dass die ersten beiden (die die Spieler nach Südostasien und in die Feuchtgebiete führen) bei der Veröffentlichung für jeden verfügbar sein werden, der die Deluxe Edition des Spiels in die Hand nimmt. Das Ultimate Edition wird auch den Weg für alle Deluxe Content öffnen, wie z.B. ein Season Pass, das Zugriff auf die 14 zukünftigen DLC-Pakete gewährt, wenn sie auf der Konsole erscheinen.

Die Preise für jede Version von Planet Zoo auf der Konsole lauten wie folgt:





Standard Edition - £39.99 / $49.99 / €49.99



Deluxe Edition - 49,99 £ / 59,99 $ / 59,99 €



Ultimate Edition - £99.99 / $119.99 / €119.99



Jeder, der eine dieser drei Editionen vorbestellt, erhält außerdem drei exklusive Tiere: das Zwergflusspferd, den Komodowaran und die Thomson-Gazelle.

Was das feste Veröffentlichungsdatum betrifft, so wird dies der 26. März 2024 sein. Frontier wird morgen (31. Januar) auch einen Livestream veranstalten, in dem weitere Informationen zu dieser Version des Spiels bekannt gegeben werden sollen.

Den Ankündigungstrailer für die Konsole könnt ihr euch unten ansehen.