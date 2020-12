Planet Zoo: DLC und Gratis-Update erschienen

You're watching Werben

Mit dem "Aquatik-Paket" wurde heute der jüngste Planet-Zoo-DLC veröffentlicht. Den DLC bekommt Ihr bei Steam für 9,99 €. Über die Inhalte heißt es in einer Pressemeldung:

"Mit dem Aquatik-Paket lässt sich der eigene Zoo auf vielfältige Art und Weise erweitern.

Es fügt fünf ikonische, im Wasser lebende Tiere ein: den Königspinguin, die Kegelrobbe, den Riesenotter, den Zwergkaiman und die Diamantschildkröte. All diese Tiere können schwimmen und tauchen. Es gibt also eine Menge neuer Aktionen zu beobachten, wenn Spieler die Tiere in ihre Zoos aufnehmen! Der DLC enthält außerdem über 170 Objekte, die dafür sorgen, dass den Spielern viele kreative Gestaltungsmöglichkeiten offen stehen!"

Zudem wurde heute ein Update veröffentlicht, das wie folgt beschrieben wird:

"Das Update 1.4 ist kostenlos für alle Besitzer von Planet Zoo. Dieses Update fügt einige stark nachgefragte Funktionen hinzu, die das Spielerlebnis verbessern, wie z.B. spannende Vorträge, die den Besuchern Wissen über die Tiere vermitteln. Dafür gibt es nun auch neue Mitarbeiter: Die Pädagogen!"