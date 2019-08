Planet Zoo: Betatest läuft nächsten Monat

Frontier Developments hat diese Woche einen Trailer für ihre Parksimulation Planet Zoo vorgestellt, der sich um eine geplante Beta-Version dreht. Damit erhalten Vorbesteller der Deluxe-Edition schon am 24. September auf Steam frühen Zugriff zum Spiel. Die Testversion läuft bis zum 8. Oktober und umfasst die ersten Szenarios aus dem Karrieremodus und ein Biom aus dem Franchise-Modus (Sandbox).

Im Karrieremodus sind die Spieler für Zoos auf der ganzen Welt verantwortlich, deshalb dürfen wir so einfach zwischen ihnen hin- und herspringen. Der erste Abschnitt dient natürlich als Tutorial und zeigt einige der Tiere, für die kaum Anforderungen haben. Im Franchise-Modus dreht sich alles um den Aufbau eines eigenen Zoos und Spieler dürfen in einer Online-Tauschbörse mit anderen Spielern ihre Prachtexemplare handeln.

Tägliche Herausforderungen und wöchentliche Community-Ziele wird es ebenfalls geben, wir wissen aber noch nicht, ob diese Features bereits in der Vorbesteller-exklusiven Testversion zur Verfügung stehen. Planet Zoo ist diese Woche auch auf der Gamescom in Köln spielbar, ihr könnt den Karrieremodus und die Sandbox am Stand von Frontier in Halle 7 also ausprobieren, wenn ihr das möchtet. Euren eigenen Zoo verwaltet und plant ihr ab dem 5. November auf PC.