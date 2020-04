Planet Zoo bekommt lustige Cheats zu Ostern

Die Osterfeiertage stehen vor der Tür und die Entwickler von Frontier Developments haben sich dafür eine kleine Überraschung einfallen lassen. Mit dem jüngsten Update (oder schon davor?) kamen ein paar Cheats in die knuffige Parksimulation, über die uns das Studio in einer fröhlichen Pressemitteilung aufklärt. Wer ein bisschen rumexperimentiert, dürfte damit eine Menge Spaß haben.

Zum Aktivieren und Ausschalten der Cheats müsst ihr Tiere oder Objekte im Spiel mit dem richtigen Befehl/Namen versehen. Wenn ihr beispielsweise rote Herzen durch die Gehege von Tierpaaren fliegen sehen wollt, müsst ihr ein beliebiges Tier in "MontseC" umbenennen. Wenn ihr die zusätzliche Animation wieder deaktivieren wollt, muss ein weiteres Tier diesen Namen erhalten. Wer einem beliebigen Tier den Titel "MeggieB" verpasst, lässt sie "super flauschig" werden.

Wenn ihr die Stimmung in eurem Park aufheitern wollt, könnt ihr all euren Gästen Luftballons in die Hand drücken (dazu den Namen eines Gastes in "SelenaM" umändern). Wenn all diese Leute gleichzeitig ihre Luftballons in den Himmel steigen lassen sollen, nennt einen Gast in "JayC" um. Das dürfte nicht jeder PC unbeschadet mit sich machen lassen, deshalb seid an dieser Stelle vor Performance-Problemen gewarnt. Es gib noch einen weiteren Cheat-Code, der dem Spiel extreme Physik-Werte zur Verfügung stellt. Wer damit ein wenig herumspielen will, nennt ein Tier "DaveBamber" und hofft auf das Beste. Unten zeigt euch Frontier, wie das alles aussehen könnte.