Planet Zoo: Acht Tiere aus Südostasien erweitern eure Rudel

Spieler von Planet Zoo können ab dem 30. März einige neue Tiere pflegen, wenn sie das DLC "Southeast Asia Animal Pack" zum Preis von 10 Euro kaufen. Zusätzlich zu diesen Ergänzungen wird das DLC ein zusätzliches Szenario im Regenwald von Malaysia eröffnen. Darin sollt ihr einen Zoo vor dem Bankrott retten. Insgesamt acht neue Kreaturen gelangen in zwei Wochen in das Spiel:



Nebelparder

Malaienbär

Nasenaffen

Binturong

Schabrackentapir

Ussuri-Dhole

Sulawesi-Hirscheber

das Blattinsekt "Wandelndes Blatt"



Frontier Developments hat uns außerdem über ein neues Update informiert, das Ende des Monats in der PC-Version von Planet Zoo verfügbar wird. Mit Spielversion 1.5 werdet ihr in der Lage sein, das Layout eures Zoos zu optimieren. Ab dem 30. März könnt ihr mehrere Eingänge rund um das Gelände eures Tierparks platzieren, um zum Beispiel Besucherströme besser zu verwalten. Natürlich kostet so ein schickes Eingangstor aber einiges...

Wasser hat nun ebenfalls eine eigene Benutzeroberfläche, über die ihr entsprechende Informationen aufrufen und sogar verändern könnt. Auf diese Weise könnt ihr sogar die Wasserfarbe anpassen und die idealen Lebensbedingungen für eure Tierchen herausfinden. Optische Anpassungen ersetzen jedoch visuelle Anzeichen des Sauberkeitszustands, weshalb eure Wärter in Zukunft genauer aufpassen müssen. An dieser Stelle wollen wir nicht verschweigen, dass sich Krokodile neuerdings auch im tiefen Wasser auf die Lauer legen.

Ab dem 30. März werdet ihr selbstständig Werbebanner, Lautsprecheransagen und Informationskästen gestalten können, indem ihr Bild-, Audio- oder Videodaten in das Spiel ladet. Über die konkreten Formate informiert euch der Entwickler an dieser Stelle. Abgesehen davon gibt es weitere Bug- und Fehlerkorrekturen und Anpassungen am HUD. Ihr werdet mit Update 1.5 zum Beispiel sehen, in welchen Bereichen eurer Tiergelände sich euer Personal frei bewegen kann. Das hilft bei der Planung.