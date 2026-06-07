Planet Zoo 2 Vorschau: Eine ambitionierte Fortsetzung, die die Planet-Formel auf ein neues Level hebt

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Letzte Woche kündigte Frontier Developments offiziell die lang erwartete Fortsetzung von Planet Zoo an. Angesichts der Tatsache, dass Planet Coaster erst vor Kurzem eine eigene Fortsetzung bekommen hat, war es keine Überraschung, dass dieses Spiel diesem Beispiel folgte, aber dennoch führte es zu einer fesselnden Enthüllung, wie Frontier seine Planet-Formel erweitert und verbessert hatte.

Also ja, Planet Zoo 2 ist real und auf dem Weg, wobei das Spiel diesen Herbst am 13. Oktober für PC, PS5 und Xbox Series X/S erscheinen soll. Wir haben den Ankündigungstrailer gesehen, wissen, dass das Spiel mit einem recht erschwinglichen Preis von 39,99 £ für die Standard-Edition debütiert, und nun können wir darauf aufbauen, indem wir auch einige Hands-off-Eindrücke teilen, nachdem wir an einer Demo-Session teilgenommen haben, die von den talentierten Leuten bei Frontier geleitet wurde.

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Unmittelbar, nachdem ich in diese geführte Spielsitzung geworfen hatte, fiel der erste Gedanke auf, wie schön diese Fortsetzung aus visueller Sicht aussieht. Die Planet-Reihe war nie hässlich, aber der Sprung von Planet Zoo zu Planet Zoo 2 fühlt sich ähnlich an wie der Sprung von HD zu 4K. Jedes Detail, sei es das raue Fell eines Alligators, die einzelnen Federn eines Tukans, die Art, wie das Licht unter Wasser bricht, wie jede einzelne Felskurve und jedes Gelände hervorsticht, sogar die zusätzlichen Details der Touristen und Parkbesucher – alles ist von viel höherer Qualität.

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Dies ist so sofort auffällig, da Planet Zoo 2 auf einer neuen Version der Cobra Engine von Frontier läuft, die es den Entwicklern ermöglicht, einen "riesigen Sprung" in der visuellen Qualität zu bieten, aber auch fortschrittliche Beleuchtungstechniken zu nutzen, die im Wesentlichen eine Verbesserung von Schatten, Verdeckung, allgemeiner Beleuchtung bedeuten – all das Elemente, die mit der verbesserten Auflösung ein einfach atemberaubendes Spiel schaffen. Und das meine ich wirklich, denn dieses Spiel sieht wirklich so aus.

Die verbesserten Grafiken sind nicht nur hohle Verbesserungen bei Grafik und Beleuchtung, denn die feinen Details kommen zum Vorschein: Tiere wirken lebendiger denn je, Biome und Parkstandorte wirken fast wie die Realität, Wasserkörper erhalten ein massives Upgrade. Und auch hier geht es nicht nur um die Erscheinungsänderungen der verschiedenen Elemente, denn Frontier hat versucht, die Physik, Animationen und Mechaniken im Zentrum des Spiels zu verbessern.

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Damit meine ich, dass sich Tiere jetzt dynamischer bewegen und zwischen Bereichen wechseln, die sie tatsächlich erreichen können, ohne fest programmierte und eher roboterhafte Tendenzen zu haben. Lebewesen zeigen größere emotionale Bereiche und Körperbewegungen, die zeigen, wie sie sich fühlen und was sie brauchen, um sich zufrieden und wirklich gut gepflegt zu fühlen. Das kann so einfach sein wie ein Schimpanse, der freier klettert oder eine Banane öffnet, während er kopfüber hängt, oder sogar ein Tiger, der sich abkühlt, indem er in einem Wasserbecken liegt. Der Sinn dieser Funktionen ist, dass der Spieler keine Benutzeroberfläche braucht, um ihm zu zeigen, wie sich einem Tier fühlt, da das blosse Studium der Kreatur ausreichen sollte.

Dies gilt dann für die anderen größeren Parkelemente dieser Fortsetzung, nämlich spezielle Aquarien und Volieren. Ja, du kannst jetzt Vögel und Meereslebewesen in eigenen Gehegen halten, die du frei anpassen kannst, wo die Kreaturen ebenfalls dynamisch handeln, mit Vögeln, die überall sitzen, wo sie können, und Meereslebewesen, die sich durch Unterwasserbögen bewegen. Der einzige Haken bei diesem dynamischen Verhalten ist, dass das Zusammenleben zu grausigen Folgen führen kann, weshalb man vorsichtig sein sollte, Greifvögel im selben Gebiet wie wehrlose Vogelarten zu halten – dasselbe gilt für Meerestiere.

Mit diesen Gehege-Typen im Hinterkopf hat Frontier seine Baureihe enorm verbessert, sodass die Spieler mehr Freiheit haben, wie sie Gegenstände platzieren und manipulieren, um einen wirklich einzigartigen Park zu gestalten. Alles ist weiterhin intuitiv und zugänglich gestaltet, aber jetzt kannst du Gegenstände nach deinem Geschmack skalieren und kuratieren, sogar Innenräume von Gebäuden anpassen oder von der Community erstellte Werkstattbaupläne platzieren – diese Funktion ist jetzt im Hauptbrowser-Tool integriert. Und vorhin zum dynamischen Tierverhalten gehört dasselbe Wort zum Gehege-Bau, da Frontier Wert auf Individualisierung gelegt hat, das heißt, wenn du einen Bereich anpassen willst, kannst du das tun, ohne ihn abreißen und neu anfangen zu müssen. Zum Beispiel könnten Sie die Höhe des Netzes Ihrer Voliere erhöhen, ein Vorgang, der das Verlängern der Träger erfordert. Jetzt kannst du das schnell tun, ohne alle anderen Stützbalken entfernen zu müssen, da das Spiel sich dynamisch an jede Änderung anpasst. Es ist schwer, diese Designanpassungen als etwas anderes als positive Verbesserungen zu sehen.

Dennoch steht im Kern des Spiels das Planet Zoo-Erlebnis, das wir alle kennen und lieben. Das Ziel ist es weiterhin, einen funktionierenden Zoo zu entwerfen, der finanziell stabil, unterhaltsam für Besucher ist, aber auch sicher und geeignet für die Tiere, die er beherbergt. Das alles ist erhalten geblieben, aber jetzt gibt es mehr Details, größere mechanische Tiefe, lebendigere Tiere und Gäste und sogar Möglichkeiten, die nächste Phase des Lebens jedes Tieres zu genießen. Ich meine damit, dass Frontier eine Weltkarte hat, die nicht nur Orte zum Bau von Zoos bietet, sondern auch echte Naturschutzgebiete, in denen man seine Tiere umsiedeln und in die Wildnis entlassen kann, damit sie ihre Tage in ihrem natürlichen Lebensraum verbringen. Wir konnten Afrikas Great Rift Valley-Reservat sehen, wo Zebras und andere ikonische Tiere frei umherstreiften und nahezu keine sichtbare menschliche Präsenz vorhanden waren. Es ist eine wunderbare Möglichkeit, den Naturschutzteil der Planet Zoo-Reise aufzuwerten.

Kurz gesagt, es scheint, als hätte Frontier mit dieser Fortsetzung einen Volltreffer geschafft. Das Studio ist enorm talentiert darin, diese Art von Spielen zu machen, und diese Fortsetzung zeigt nur, wie es weiterhin eine bewährte Formel weiterentwickelt und verbessert. Zoo Tycoon mag der Vergangenheit angehören, aber Planet Zoo ist eine würdige Nachfolgereihe, und diese Fortsetzung könnte eines der besten Zoo-Simulationsspiele sein, die wir spielen können. Und hier liegt der Haken, denn wir haben Planet Zoo 2 noch nicht praktisch ausprobiert – also bleibt dran für mehr Informationen, wenn wir auf den Start im Oktober zusteuern und zweifellos mehr von diesem Projekt sehen werden.