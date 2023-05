Planet of Lana startet diesen Monat

HQ

Thunderful und Wishfully Games hat Planet of Lana ein endgültiges Veröffentlichungsdatum gegeben. Wie zusammen mit einem neuen Trailer enthüllt, wurde uns gesagt, dass der filmische Plattformer noch in diesem Monat erscheinen und sowohl auf PC- als auch auf Xbox-Konsolen sowie als Game Pass Day-One-Release erscheinen wird.

Was die Geschichte von Planet of Lana betrifft, so folgt das Spiel der titelgebenden Protagonistin Lana und ihrem tierischen Begleiter Mui, die sich auf ein Abenteuer begeben, um Lanas Schwester zu retten. Dieser Plattformer führt das Duo durch eine Vielzahl aufregender und spektakulärer Orte, darunter Wälder, Wüsten und Berge, und zielt darauf ab, ein visuelles Spektakel zu sein.

Während Sie sich den Trailer zum Veröffentlichungsdatum von Planet of Lana unten ansehen können, können Sie das Spiel bald spielen, da der Titel am 23. Mai debütiert.