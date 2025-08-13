Planet of Lana ist jetzt ein Millionenseller

HQ

Entwickler Wishfully hat bestätigt, dass sein beeindruckendes Indie-Abenteuer Planet of Lana jetzt ein Millionenseller ist. Der Titel, der vor über zwei Jahren auf den Markt kam, hat nun den beeindruckenden Verkaufsmeilenstein überschritten, und das alles kurz nach der Ankündigung des Nachfolgers Anfang Juni.

Game Director Adam Starnljus sagte über dieses Kunststück: "Wir sind so glücklich, dass Planet of Lana bei den Spielern so großen Anklang gefunden hat. Es war schon immer ein riesiges Leidenschaftsprojekt für uns bei Wishfully, daher bedeutet uns die Tatsache, dass es von der Community so geliebt wurde, die Welt. Das hat es uns ermöglicht, diese Reise fortzusetzen, während wir an Planet of Lana II: Children of the Leaf arbeiten, das nächstes Jahr erscheint!"

Als Planet of Lana ursprünglich debütierte, erschien es auf PC und Xbox One/Series X/S, aber seit diesem Tag feierte es auch sein Debüt auf Switch und PlayStation 4 und 5. Die Frage ist nun, ob Planet of Lana II: Children of the Leaf seinen Vorgänger übertreffen kann, wenn er 2026 auf den Markt kommt.