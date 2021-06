Planet of Lana ist eine emotionale Filmgeschichte für Xbox und PC

Die Premiere von Wishfully Studios im Bereich der Videospiele haben wir diese Woche auf dem Summer Game Fest präsentiert bekommen. Planet of Lana heißt der Hingucker, der vor allem aufgrund seines atmosphärischen Stils auffiel. Die beeindruckende Bildsprache und die kinoreife Inszenierung werden durch "von Hand gezeichnete Kunstwerke" verwirklicht, heißt es in der Pressemitteilung.

In dieser Geschichte spielen wir Lana, die mit einer seltsamen Kreatur namens Mui befreundet ist. Die beiden begeben sich auf eine Reise, um Lanas Schwester zu retten. Spielerisch handelt es sich hierbei um einen Sidescroller, der Erkundung, Rätsel und emotionale Momente in sich vereint. Monster und Maschinen werden uns aufhalten wollen, deshalb gibt es Stealth-Gameplay und eine Mechanik, die an unseren Begleiter Mui gekoppelt ist. Ende nächsten Jahres sollen wir Planet of Lana auf Xbox Series, Xbox One und PC spielen können.