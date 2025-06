Planet of Lana II wurde angekündigt und erscheint nächstes Jahr für PC und Konsolen

Im Rahmen der Xbox Games Showcase haben Publisher Thunderful und Entwickler Wishfully Studios gerade die Fortsetzung des Indie-Abenteuers Planet of Lana II: Children of the Leaf enthüllt. Dieser Nachfolger, der die Ereignisse des beeindruckenden Original-Videospiels aufgreift, wird für PC, PS4, PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch (noch kein Wort über Switch 2... noch) und Xbox Game Pass auch am ersten Tag erscheinen, wenn er an einem unbestätigten Datum im Jahr 2026 erscheint.

Was die Geschichte betrifft, die dieses Spiel enthüllen und bieten wird, so wird uns gesagt, dass wir eine "unvergessliche Reise" erwarten können, auf der Lana und ihr Gefährte Mui in die uralten Geheimnisse aus den Tiefen von Novo eintauchen. Dazu gehört auch eine neue Bedrohung, die es zu überwinden gilt, die "ihre unzerbrechliche Bindung auf die ultimative Probe stellt und Lana dazu bringt, sich ihrem Schicksal inmitten herannahender Schatten zu stellen".

Für diejenigen, die neugierig sind, ob ihr das Originalspiel gespielt haben müsst, wurden wir darüber informiert, dass diese Fortsetzung "perfekt für neue Spieler und wiederkehrende Fans" ist und dass sie "eine originelle Geschichte mit berührenden Themen wie Freundschaft, härteren Herausforderungen und weiterentwickeltem Gameplay" bietet.

In dieser Fortsetzung gibt es atemberaubende neue Umgebungen und Levels zu erkunden, physikbasierte Rätsel zu lösen, gefährliche Kreaturen, denen man ausweichen muss, schwierige Plattform-Herausforderungen, die es zu meistern gilt, und das alles mit einem Soundtrack, der vom selben Komponisten wie das Originalspiel, Takeshi Furukawa, stammt.

Werfen Sie einen Blick auf ein paar frühe Schnipsel von Planet of Lana II: Children of the Leaf unten, und wenn Sie jetzt ermutigt werden, das Original zu spielen, ist das Spiel bis zum 22. Juni mit 75 % Rabatt auf Steam erhältlich.