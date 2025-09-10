Planet of Lana II erscheint zum Start auf Nintendo Switch 2

Als Wishfully Studios Anfang des Jahres die Fortsetzung von Planet of Lana ankündigte, verriet der Entwickler, dass die Indie-Fortsetzung im Jahr 2026 für PC, PS4, PS5, Xbox Series X/S und Nintendo Switch erscheinen wird. Es wurde nicht erwähnt, wie das Spiel mit Nintendos hybridem Nachfolgesystem umgehen würde, was zum Teil darauf zurückzuführen ist, dass die Ankündigung vor dem Start der Konsole erfolgte. Die gute Nachricht ist, dass Planet of Lana II: Children of the Leaf dieses System nutzen wird.

Wie Wishfully verrät, wird Planet of Lana II eine Switch 2 Edition erhalten, die parallel zu den anderen Editionen des Spiels veröffentlicht wird. Das genaue Veröffentlichungsdatum wurde nicht weiter kommentiert, da uns lediglich mitgeteilt wurde, dass das Zeitfenster Anfang 2026 intakt bleibt.

Wenn ihr es noch nicht getan habt, schaut euch den Ankündigungstrailer für Planet of Lana II unten an.