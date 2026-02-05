Planet of Lana II: Children of the Leaf wird im März gestartet

HQ

Entwickler Wishfully ist bereit, das mit Spannung erwartete Puzzle-Abenteuer Planet of Lana II: Children of the Leaf den Fans zu übergeben. Das schwedische Studio hat gerade bestätigt, dass das Spiel im März auf fast jeder verfügbaren Plattform erscheinen wird, sei es PC, PS4, PS5, Xbox Series X/S, Switch 1 oder sogar Switch 2.

Das offizielle Datum ist auf den 5. März festgelegt, aber wer einen Vorgeschmack auf das Kommende sehen möchte, wird froh sein zu hören, dass eine Demo für Planet of Lana II bereits nächste Woche am 11. Februar erscheinen wird, mit dem Vorbehalt, dass dies nur für die PC-, PlayStation- und Xbox-Versionen des Spiels verfügbar sein wird. Eine Demo für die Nintendo Switch 1 und 2 wird zu einem späteren Zeitpunkt erscheinen.

Zusätzlich zu diesen beiden Neuigkeiten wurde ein neuer Trailer veröffentlicht, den Sie unten sehen können und der einen weiteren Einblick in die beeindruckende und eindrucksvolle künstlerische Gestaltung und das Leveldesign des Projekts gibt.

Freust du dich auf Planet of Lana II?