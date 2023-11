HQ

Seit der Veröffentlichung von Planet of Lana im Mai war es nur für PC, Xbox One und Xbox Series X / S erhältlich. Das wird sich bald ändern, denn es wird in diesem Frühjahr für PlayStation 4 und 5 sowie Nintendo Switch veröffentlicht.

Wir haben das Abenteuer von Wishfully Studios genossen, als es veröffentlicht wurde, und haben ihm eine angenehme Rezension gegeben, die Sie hier vollständig lesen können. Das Spiel ist auch auf Game Pass verfügbar.