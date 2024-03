Planet of Lana erscheint im April für Switch und PlayStation

HQ

Wir wussten schon seit einiger Zeit, dass der gefeierte Titel Planet of Lana des schwedischen Entwicklers Wishfuly nach seiner Veröffentlichung auf PC und Xbox vor fast einem Jahr sowohl für Switch als auch für PlayStation erscheinen würde.

Das Abenteuer erhielt großartige Kritiken und wurde für sein Gameplay, sein Thema, den Soundtrack von The Last Guardian-Komponist Takeshi Furukawa und das von Studio Ghibli inspirierte Design gelobt - und Sie können in unserem Test lesen, was wir davon halten (oder probieren Sie es selbst aus, es ist im Game Pass enthalten). Und jetzt werden noch mehr Leute die Chance bekommen, den Spaß zu erleben, denn über den offiziellen X-Account des Spiels wird angekündigt, dass Planet of Lana am 16. April für Switch und PlayStation veröffentlicht wird.

Wir sind der Meinung, dass Sie es auf jeden Fall ausprobieren sollten, es lohnt sich. Hier ist die Zusammenfassung des Spiels, um eine kurze Zusammenfassung der Grundlagen zu erhalten:

"Ein junges Mädchen und ihre treue Freundin begeben sich auf eine Rettungsmission durch eine bunte Welt voller kalter Maschinen und unbekannter Kreaturen. Planet of Lana ist ein cineastisches Puzzle-Abenteuer, das von einer epischen Science-Fiction-Saga umrahmt wird, die sich über Jahrhunderte und Galaxien erstreckt."