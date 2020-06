Planet Coaster wird Ende des Jahres angetrieben von Konsolen der nächsten Generation

Auf der X019 kündigte der britische Entwickler Frontier Developments ihre Vergnügungspark-Simulation Planet Coaster für Xbox One (und via Pressemitteilung auch für die...

Ghostbusters-DLC für Planet Coaster vorgestellt

am 23. Mai 2019 um 10:36 NEWS. Von Stefan Briesenick

Frontier Developments wird in Kürze ein Ghostbusters-DLC für Planet Coaster auf dem PC veröffentlichen. In einem eigenen Szenario werden wir in neue Gameplay-Mechaniken...