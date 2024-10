Planet Coaster 2 präsentiert das Thema Mythologie und unbegrenzte kreative Möglichkeiten

HQ

Planet Coaster 2 wird Wasserbahnen, Rutschen und Schwimmbäder neben Achterbahnen bieten. Aber das ist nicht das Einzige, was in der lang erwarteten Fortsetzung, acht Jahre nach dem Originalspiel, neu ist. Die Themen- und Szenenoptionen sind jetzt viel größer und geben dir mehr Möglichkeiten, nicht nur Gebäude, sondern auch Fahrgeschäfte vollständig anzupassen.

Frontier Developments hat ein kurzes Video auf Twitter geteilt, das einen Speedbuild-Prozess und das neue Mythologie-Thema zeigt.

Der vielleicht interessanteste Teil ist der erste Teil des Videos, in dem sie eine riesige Statue fast von Grund auf neu bauen, indem sie Körperteile verwenden und ihnen die Form und Größe geben, die für jede gewünschte Pose erforderlich ist, um Ihren Park wirklich einzigartig zu machen.

Planet Coaster 2 wird in Bezug auf Thematisierung, Gebäudeerstellung und Dekoration der Fahrgeschäfte nahezu grenzenlos sein, bis zu dem Punkt, an dem es sich überwältigend anfühlen kann. Aber dank der Online-Optionen können Sie die Kreationen anderer Leute durchsuchen und herunterladen, um sie Ihrem Park hinzuzufügen, und so die kreativen Möglichkeiten über die Startgeschenke von Frontier hinaus erweitern.

