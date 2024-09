Planet Coaster 2 Hands-on Preview: Eine spannende Weiterentwicklung der unterhaltsamen Formel

HQ

Es gibt nur eine Handvoll Simulationsentwickler auf der ganzen Welt, die den gleichen Stammbaum wie Frontier Developments haben. Dieses britische Studio hat Planet Coaster, Planet Zoo, F1 Manager und Jurassic World Evolution Spiele herausgebracht, und wenn wir schon bei ersterem sind, wird bald eine eigene Fortsetzung auf PC-, PS5- und Xbox Series-Plattformen debütieren. Während ich Anfang des Jahres im Rahmen einer Hands-Off-Session einen Vorgeschmack auf Planet Coaster 2 bekommen habe, habe ich erst vor ein paar Tagen endlich auch selbst Hand angelegt, um einen Vorgeschmack auf die Career Mode und die Sandbox Mode zu bekommen.

Der Großteil meines Erlebnisses konzentrierte sich auf die dritte Ebene im Karrieremodus, die um die spannende Prämisse geht, einen Park zu entwickeln, der zwischen zwei Eigentümern aufgeteilt ist. Der erste Eigentümer hat sehr strenge Richtlinien und Pläne, während der zweite viel offener für Ihre eigenen Entscheidungen und Vorschläge ist. Diese Dynamik fordert Sie heraus, gesetzte Ziele zu erreichen und gleichzeitig Ihre kreativen Ideen einzubringen. Schon allein diese Prämisse zeigt, dass Frontier im Nachfolger ihre Fähigkeiten auf eine Weise beweist, die das erste Spiel nicht ganz bieten konnte. Obwohl es erst die dritte Stufe im Karrieremodus ist, war dieses Konzept sehr freihändig und komplex und stellte mich vor die Herausforderung, mit dem größten Feind eines Themenparks zu kämpfen: begrenztem Platz.

Was das tatsächliche Gameplay betrifft, handelt es sich um eine Weiterentwicklung dessen, was Planet Coaster geboten hat. Die Mechaniken und Systeme sind die gleichen, aber sie sind jetzt mit mehr Tiefe und Detail ausgestattet. Man kann Landschaften und Vegetation präziser und einfacher platzieren, ähnlich den Szenariensystemen von Planet Zoo. Die Simulationselemente sind komplexer und umfassender als je zuvor, aber auch so präsentiert, dass du mit etwas Überlegung genau verstehen kannst, was das Spiel dir zeigt und wie du die Daten nutzen kannst, um deine Kreationen zu verbessern. Du kannst zusätzliche Heatmaps verwenden, um zu sehen, welcher Teil jedes Karriereparks welchem Eigentümer gehört, wie weit deine Stromgeneratoren reichen und wo die Drähte die verschiedenen Fahrgeschäfte und elektrischen Funktionen verbinden, sowie um klar zu sehen, wie die Infrastruktur deiner Wasserparks eingerichtet ist. Dies ergänzt sich mit der regulären Emotionskarte der Besucher und genaueren Möglichkeiten, Achterbahnen und die neuen Wasserrutschen zu platzieren.

Ich werde dir nicht sagen, dass Planet Coaster 2 sich wie ein brandneues und frisches Spiel anfühlt, ein wahrhaft einzigartiger Teil der Serie, denn das tut es nicht und es ist zu vertraut, als dass das der Fall sein könnte. Es fühlt sich an wie eine 2.0-Version des Originalspiels, und das bedeutet, dass Sie sicher sein können, dass es mühelos unterhaltsam, leicht zu erlernen und zu verstehen sowie lebendig, charmant und farbenfroh sein wird. Während sich der Kunststil leicht und animiert anfühlen soll, fast so, als ob er in einen Illumination -Film gehört, hat Frontier so viele Details in diese Fortsetzung einfließen lassen, dass Sie ganz in Ihren Park hineinzoomen und die bodennahe Sicht eines Besuchers auf das Herumwandern erleben können, und das fühlt sich authentisch an wie ein echtes Freizeitpark-Erlebnis.

Aber wie auch immer, die Wasserparks. Sie fragen sich vielleicht, wie diese in der Praxis funktionieren, und ehrlich gesagt unterscheiden sie sich nicht allzu sehr vom einfachen Bau einer Achterbahn. Sie können sich entweder Pool-Blaupausen schnappen, um ohne großen Aufwand eine komplette Einheit einzubauen, oder von Anfang an selbst einen bauen, indem Sie eine Fliese oder ein gezeichnetes System verwenden, um den Pool Ihrer Träume zu entwickeln. Sie können dann eine zusätzliche Mechanik verwenden, um Kanten abzurunden und weniger steif zu machen, Bäume, Büsche und Steine an der Außenseite hinzuzufügen, um die Dinge aufzupeppen, und schließlich entweder eine eigene Rinne mit untersetzerartigen Konstruktionselementen bauen oder stattdessen eine fertig gemachte Rinne platzieren, um Ihren Gästen ein funktionierendes Unterhaltungsstück zu bieten, auf das sie zusteuern können. Obwohl es sich um Gewässer dreht, fügt sich diese Idee perfekt in das Planet Coaster -Erlebnis ein und fühlt sich an, als hätte sie schon immer hierher gehört. Ich frage mich sogar, warum wir auf eine Fortsetzung warten mussten, um sie realisiert zu sehen...

Der einzige kleine Kritikpunkt, den ich aus meiner Zeit mit dem Spiel hatte, war, dass es bestimmte Elemente und Funktionen gibt, die sich etwas holprig anfühlen. Der Bau von Pfaden kann manchmal schwierig und hässlich sein, das Laub- und Szeneriesystem kann dazu führen, dass die Dinge aufgrund mangelnder Präzision sehr schnell aus dem Ruder laufen, und die räumlichen Bedenken holen einen sehr schnell ein, besonders wenn man Blaupausen verwendet. Ein gewisser Spielraum für eine passendere Platzierung von Achterbahnen und Strukturen wäre ein Segen, insbesondere auf Career Ebenen mit engeren Platzverhältnissen und mehr Umwelthürden, die es zu überwinden gilt.

Aber in vielerlei Hinsicht entspringt diese Kritik der Freiheit, die Planet Coaster 2 einem sonst gibt. Wenn man einen Park und Achterbahnen so bauen darf, wie es einem passt, dann fühlt es sich wie ein Schlag ins Gesicht an, wenn man plötzlich sagt, dass man das nicht kann. Und in diesem Sinne bin ich wieder einmal beeindruckt und begeistert von einem neuen Frontier Simulationsspiel, denn es ist sonnenklar, dass das Team hier ein Projekt produziert hat, das dich fesseln und ein breites Grinsen auf deinem Gesicht hinterlassen wird, während du die Stunden verfliegen lässt, indem du einen Themenpark baust, den du gerne als Kind besucht hättest. Aber Sie müssen sich nicht auf mein Wort verlassen, denn Planet Coaster 2 wird am 6. November 2024 auf PC, PS5 und Xbox Series X/S erscheinen.