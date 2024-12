Planet Coaster 2 fügt Europas beste Achterbahn im neuesten kostenpflichtigen DLC hinzu

HQ

Planet Coaster 2 , das ultimative Themenpark- und Achterbahn-Simulationsspiel, das letzten Monat für PC, PS5 und Xbox Series X/S veröffentlicht wurde. In unserem Test haben wir die unglaubliche Menge an echten Fahrgeschäften und Achterbahnmodellen gelobt, die trotz einiger Abwesenheiten für das Spiel nachgebaut wurden.

Wie erwartet, plant Frontier, diese Lücken durch kostenpflichtige DLCs zu schließen. Und das britische Unternehmen hat gerade den ersten DLC angekündigt (der zweite nach dem Vintage Funfair Ride-Paket, das in der Deluxe-Version enthalten war). Dieses Ride-Pack mit dem Namen "Thrill-Seekers" enthält zwei neue Achterbahntypen und drei schwindelerregende flache Fahrgeschäfte: 540, Strike und Whirlpool.

Die neuen Achterbahnmodelle orientieren sich direkt an ihren realen Pendants. LIM Launch Family Coaster von Vector -Vekoma im wirklichen Leben- ist so gut wie selbsterklärend: Er bietet den Nervenkitzel und die verworrenen Layouts von Launch Coaster, aber ohne Umkehrungen, geeignet für die ganze Familie.

Der interessanteste ist der Ultra-Spin von "Big M's Rides" -Parodiename von Mack Rides, dem Unternehmen hinter dem Europa-Park-. In Wirklichkeit werden diese als Xtrem Spinning Coaster bezeichnet, ein relativ neues Modell, das die sich drehenden Autos, die auf mehreren Familienachterbahnen zu sehen sind, mit Hochgeschwindigkeitsstarts und Inversionen mischt.

Weltweit wurden nur zwei Modelle gebaut: Time Traveller in Silver Dollar City (USA) und The Ride to Happiness im Plopsaland de Panne (Belgien). Letztere wird von vielen als die beste Achterbahn Europas angesehen und ist aufgrund der Geschwindigkeit, der Inversionen und des Drehens der Autos eine der intensivsten.

Der Preis dieses DLCs beträgt 9,99 Euro, weniger als das Vintage Funfair Ride Pack, das zehn neue - und weniger aufregende - Fahrgeschäfte für 18,99 Euro hinzufügte und von den Nutzern auf Steam geschwenkt wurde.