Planet Coaster 2 erinnert uns in seinem Launch-Trailer daran, dass es nächste Woche für Furore sorgen wird

Es ist fast an der Zeit, in die lustige Welt des Managements zurückzukehren, für die Frontier Developments bekannt ist, denn ab dem 6. November können Spieler auf PC, PS5 und Xbox Series X/S die Simulationsfortsetzung Planet Coaster 2 ausprobieren.

Der große Hauptvorteil dieses Spiels besteht darin, dass die Spieler nicht mehr nur mit dem Entwerfen und Verwalten unglaublicher Themenparks beauftragt werden, sondern jetzt auch die Möglichkeit haben, fantastische Wasserparks zu entwickeln und zu erstellen. Hinzu kommen präzisere und kreativere Anpassungssysteme, tiefere statistische und analytische Optionen sowie bessere, lebendigere und detailliertere Grafiken.

Während wir hart an unserer Rezension von Planet Coaster 2 arbeiten, um einen zusätzlichen Vorgeschmack darauf zu bekommen, ob dieses Spiel etwas ist, auf das ihr euch freuen solltet, hat Frontier jetzt einen Launch-Trailer für das Spiel geteilt, in dem wir einen weiteren Einblick in seine entzückenden Erlebnisse erhalten. Schauen Sie sich das unten an.