Planet Coaster 2 angekündigt: Hier sind fünf Gründe, sich auf die Fortsetzung von Frontier zu freuen

Die Simulationsveteranen von Frontier Developments haben in diesen Tagen alle Hände voll zu tun. Wir bekommen nicht nur jährliche F1 Manager Titel, regelmäßige Warhammer 40,000 Projekte, ein weiteres Jurassic World Evolution Spiel in der Zukunft und häufige Updates für die Konsolenausgabe von Planet Zoo, sondern wir werden auch eine komplette Fortsetzung eines der jüngsten Fan-Favoriten des Entwicklers bekommen: Planet Coaster.

Ja, Planet Coaster 2 ist auf dem Weg und soll diesen Herbst auf PC, PS5 und Xbox Series X/S erscheinen. Wir wissen noch nicht genau, wann, und ich muss euch noch sagen, wie sich das Spiel in der Praxis anfühlt, aber ich war in ein wenig Hands-Off-Gameplay eingeweiht, und hier sind fünf Dinge, die meine Aufmerksamkeit während dieser Vorschau erregt haben.

Eine ganz neue (Wasser-)Welt

Die größte Neuerung in Planet Coaster 2 ist die Einbeziehung von Wasserparks. Jetzt können Sie ganze Bereiche bauen, die Fahrgeschäften, Wasserrutschen, Pools und allem, was Sie normalerweise in Ihrem örtlichen Wasserpark sehen würden, gewidmet sind. Der Bau eines Wasserparks unterscheidet sich nicht wesentlich von einem normalen Park, da Sie das gleiche System verwenden, um die Fahrgeschäfte zu platzieren und die lokale Landschaft und Infrastruktur zu gestalten, außer dass Sie jetzt auch einige zusätzliche Herausforderungen beachten müssen, um sicherzustellen, dass Ihre Wasserspiele reibungslos funktionieren. Dazu gehören der Bau von Wassertanks und Generatoren, um Ihre Wasserspiele sauber und klar zu halten, sowie das Angebot von Umkleidemöglichkeiten, damit die Besucher problemlos zwischen Badekleidung und ihrer normalen Parkkleidung wechseln können. Sie müssen auch sicherstellen, dass Ihre Gastronomie- und Verbrauchergeschäfte und -gebäude Wasserparkpässe anbieten, sonst können Ihre Gäste diesen neuen und aufregenden Teil Ihres größeren Parks nicht betreten.

Mehr Präzision und Persönlichkeit

Planet Coaster 2 sieht eigentlich nicht viel anders aus als Planet Coaster. Aber es gibt viele neue Systeme, die es einem Spieler ermöglichen, bestehenden Teilen und Gebäuden seinen eigenen Dreh und Touch zu verleihen. Jetzt können Sie buchstäblich Szenerieelemente in und auf Ihren Fahrgeschäften platzieren. Sie können ein riesiges U-Boot in der Mitte Ihrer Wasser-Teetassenfahrt platzieren und es in die entgegengesetzte Richtung zu den Tassen selbst drehen lassen. Du kannst jeder Achterbahn, jeder Achterbahn und jedem Gebäude zusätzliche Muster, Farben und Stylings hinzufügen, damit sie noch besser zu diesem Teil deines Parks passen. Sie können die Wagen auf Ihrer Achterbahn manuell anpassen, um sie besser an das Thema anzupassen, und dann eingebrannte Systeme verwenden, die absolute Präzision ermöglichen, um Ihr neues Design auf jeden Wagen dieser Achterbahn anzuwenden. Wenn Sie dachten, dass Planet Coaster ein wenig an kreativer Tiefe fehlt, wird diese Fortsetzung Sie nicht enttäuschen.

Weitere Themen zum Erkunden

Es gab bereits eine Reihe von Themen zur Auswahl in Planet Coaster, aber Frontier wird diese Liste in der Fortsetzung erweitern. Während der Hands-Off-Session wurden wir mit dem Unterwasser-Thema Aquarium und dem Resort -Thema vertraut gemacht, das als "Westküsten-Vibe" beschrieben wird. Jedes der Themen bringt eine Vielzahl neuer Kosmetika mit sich, die du mit der oben erwähnten Anpassungssuite anpassen und an andere Fahrgeschäfte und Achterbahnen aus anderen Themen anpassen kannst.

Oh, und ja... Es wird neue Achterbahnen und Fahrgeschäfte zu bauen geben, sowie viele Fan-Favoriten, die ein Comeback feiern.

Gäste 2.0

Die Gäste und Besucher im ursprünglichen Planet Coaster fühlten sich oft ein wenig fremd an in der Art und Weise, wie sie sich verhalten und sich in der Welt bewegen, was zweifellos ein Hauptfaktor für die Entscheidung von Frontier ist, sein Gastsystem in Planet Coaster 2 neu aufzubauen. Sie können eine breitere Palette von Gästen erwarten, die sich realer fühlen und handeln und auf neue Weise mit Ihrem Park interagieren, einschließlich des Sprungs und der Probe der neuen und entmutigenden Wasserrutsche, die Sie wie ein verrückter Wissenschaftler ausgeheckt haben.

Nur Current-Gen

Planet Coaster 2 wird zum Start auf PC und Konsolen debütieren, aber PS4- und Xbox One-Benutzer können nicht an der Party teilnehmen. Diese Fortsetzung ist nur ein Current-Gen-Exklusivtitel und der Grund dafür war im Gameplay zu sehen. Die Parks, Menschen, Fahrgeschäfte, Achterbahnen und die Umgebung haben dieses Mal alle so viel mehr Farbe und Details, dass man, wenn man auf Augenhöhe herumfährt, als wäre man ein Gast, sich in seine Kreationen verlieben kann, als würde man durch Disneyland 's Tomorrowland oder Alton Towers ' Dark Forest wandern.

Frontier hat Wunder bewirkt, indem es dieses Spiel authentischer für das Freizeitpark-Erlebnis gemacht hat, und das merkt man. Ich kann es kaum erwarten, irgendwann mit der Praxis loszulegen, um zu sehen, wie sich all diese neuen Elemente in der Praxis bewähren.