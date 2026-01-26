Planen Ikea und Animal Crossing eine Zusammenarbeit?

HQ

Wenn Sie uns schon eine Weile folgen, erinnern Sie sich vielleicht, dass wir vor sechs Jahren berichteten, dass Animal Crossing: New Horizons und Ikea an einem der ikonischen Kataloge von letzterem zusammengearbeitet haben, der sich um Nintendos beliebte Spielereihe dreht. Leider war es damals nur in Taiwan verfügbar, aber inzwischen haben unzählige Menschen in den sozialen Medien bemerkt, dass wieder etwas in Arbeit zu sein scheint.

Diesmal handelt es sich um einen Social-Media-Beitrag der französischen Ikea-Abteilung, der deren Möbel und ein fallendes Blatt zeigt – das viele verdächtig sehr dem Logo von Animal Crossing ähneln. Bisher haben wir keine Informationen darüber erhalten, worum es hier eigentlich geht, aber da Nintendo gerade ein großes Update und die Switch-2-Version von Animal Crossing: New Horizons veröffentlicht hat (lesen Sie unsere Rezension hier), scheint es auf jeden Fall eine gute Gelegenheit für eine Zusammenarbeit zu sein.

Sieh dir unten an, wie es aussieht. Was denkst du, scheint das völlig unabhängig zu sein, oder ist offensichtlich etwas in Arbeit?