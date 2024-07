Plane deinen perfekten Kung-Fu-Kampf im neuen Roguelike von Devolver Digital

Es ist oft schwierig, Kämpfe in Videospielen so filmisch aussehen zu lassen und sich so anzufühlen wie die Kämpfe, die wir in den Trailern sehen, und das liegt vor allem daran, dass erstere völlig chaotisch und frei sind, während letztere sorgfältig geplant und choreografiert sind.

In Forestrike, dem neuen Roguelike von Devolver Digital und Skeleton Crew Studio, kannst du einen Kampf im Voraus choreografieren. Wie im Enthüllungstrailer gezeigt, kannst du mit dem Kampf von Forestrike ein paar Sekunden in die Zukunft blicken, sodass du deine Kämpfe um die Züge deiner Gegner herum planen und sie in einer reibungslosen Kombo besiegen kannst.

In dem Spiel schlüpfst du in die Rolle von Yu, einem Kampfkünstler, der versucht, den Kaiser seines Landes vom Einfluss eines bösen Admirals zu befreien. Im Laufe deiner Reise erwirbst du neue Fähigkeiten und lernst die Techniken von fünf Kung-Fu-Meistern.

Forestrike erscheint 2025 für PC und Nintendo Switch.