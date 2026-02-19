Plane 2 bekommt von niemand Geringerem als dem Star Gerard Butler die Flügel gestutzt

Es tut mir leid an alle Planeheads da draußen, aber es scheint, als wären die Pläne für eine Fortsetzung dauerhaft auf dem Boden gelandet. Der Actionfilm von 2023 zeigte Gerard Butler als Piloten, der gezwungen ist, in einer Kriegszone zu landen und ein unsicheres Bündnis mit einem mutmaßlichen Mörder einzugehen, um seine Passagiere zu retten. Es ist wirklich klassisches Butler-Material, und doch scheint der Actionstar nicht die Kraft gehabt zu haben, einen der großen Actionhelden des Kinos, Brodie Torrance, zurückzubringen.

Das ist laut TheDirect, das kürzlich mit dem Plane -Star Mike Colter zusammengesetzt hat (den Sie vielleicht auch von seiner Zeit als Luke Cage kennen). Im Interview erklärte Colter, dass Butler nur wenige Wochen vor der Produktion beschlossen hatte, den Film nicht zu machen.

"Es ist nur in letzter Minute so, dass Gerard [Butler] beschlossen hat, nicht weiterzumachen, und es gab nicht viel Diskussion darüber." erklärte Colter. "Er hat nur... Zwei Wochen später zog er sich zurück und wir mussten irgendwie überlegen, was wir tun sollten. Und schließlich löste sich das auf."

Colter verriet, dass die Plane Fortsetzung sich mehr auf seine Figur konzentrieren und dort anknüpfen würde, wo der erste Film aufgehört hat. "Das Drehbuch. Im Grunde machen wir dort weiter, wo wir aufgehört haben, was mit dieser Figur passiert ist und wie er von der Insel gekommen ist. Darauf wollten wir hinaus. Deshalb war ich begeistert davon."

Die Fortsetzung sollte Berichten zufolge nicht Plane 2 heißen, sondern stattdessen Ship heißen. Es hätte Butlers Figur hinter sich gelassen, aber er wurde weiterhin als Produzent des Films erwartet. Angesichts seiner mangelnden Beteiligung, die zur Einstellung des Projekts führte, erwarten wir, dass er vielleicht stärker involviert war, als zunächst schien.