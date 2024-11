Plague Inc. bekommt eine überraschende Fortsetzung, in der man die Menschheit nicht zerstört

Ndemic Creations, die Entwickler hinter dem Handy- und PC-Hit Plague Inc., haben überraschend ein neues Spiel enthüllt. After Inc. stellt die einfache Frage, was passiert, nachdem der Spieler von Plague Inc. die Welt erfolgreich zerstört hat.

In After Inc. hast du die Aufgabe, die Welt zu heilen, nachdem ein Zombie-Virus (klassisch) fast die gesamte Menschheit ausgelöscht hat. Du musst deine Siedlung aufbauen, Überlebende sammeln und eine Kolonie gründen, die der Menschheit einen Teil ihres früheren Ruhms zurückgeben kann.

Im Gespräch mit GameFile beschrieb Designer James Vaughan die Gameplay-Schleife ein wenig und sagte: "After Inc. bringt eine ganze Reihe verschiedener Dinge zusammen und wir haben am Ende ein ziemlich einzigartiges Spiel, mit dem du in 20 Minuten eine Siedlung aufbauen und gleichzeitig deine gesamte Zivilisation für zukünftige Spiele verbessern kannst."

After Inc. ist jetzt für Android- und iOS-Geräte erhältlich, und das Spiel wird irgendwann im nächsten Jahr auf dem PC erscheinen.