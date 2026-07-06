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Andrew Mountbatten Windsors Behauptung, er sei an dem Tag, an dem er angeblich mit Virginia Giuffre, einem Opfer von Jeffrey Epstein, im Woking Pizza Express in Surrey gewesen gewesen sei, führte zu einer internen Untersuchung durch die Restaurantkette. Die Untersuchung sollte feststellen, ob Mountbatten-Windsor im Pizza Express Laden gegessen hatte.

Laut BBC Newsnight konnte die Untersuchung nicht feststellen, ob Andrew im Pizza Express in Woking gegessen hatte oder nicht. Die eigene Recherche der BBC konnte auch nicht feststellen, ob ihn jemand an diesem Ort in der Nacht des angeblichen Vorfalls im Jahr 2001 gesehen hatte.

Während Mountbatten-Windsors berüchtigtem Interview im Jahr 2019 erklärte er, dass er, wie sie behauptete, am 10. März 2001 keinen Sex mit Giuffre gehabt haben könne, weil er seine Tochter zu einer Geburtstagsfeier im Pizza Express in Woking mitnahm. Er fügte hinzu, dass er sich besonders an diesen Anlass erinnere, weil es eine der wenigen Male war, in denen er in einer Pizza Express war. Andrew Mountbatten-Windsor lehnte es ab, sich zu diesen jüngsten Erkenntnissen zu äußern, hat jedoch jegliches Fehlverhalten im Verlauf der Untersuchung seiner Verbindungen zu Jeffrey Epstein bestritten.