Pixelopus hat keine Pläne für zusätzliche Inhalte von Concrete Genie

Vor kurzem wurde das Playstation-4-exklusive Abenteuer Concrete Genie veröffentlicht, das unserer Testerin Anne ganz gut gefallen hat (lest ihr Urteil doch in unserer Kritik nach). Es scheint nun so, als sei Entwickler Pixelopus mit seiner Geschichte am Ende, zusätzliche Inhalte sollten Fans deshalb nicht erwarten. Auf ihren sozialen Medien antwortete das Studio einem Fan, dass sie lediglich ein paar zusätzliche Designs haben, die allerdings bereits der Digital-Deluxe-Version beiliegen. "Darüber hinaus haben wir nichts Spezielles geplant", so das Studio. Ob Pixelopus über eine Fortsetzung nachdenkt, wissen wir nicht.

