Pixel-Action Olija segelt im Januar ins Unglück

In Kyoto, Japan, entsteht beim Entwicklerstudio Skeleton Crew ein Spiel namens Olija. Den Titel haben wir im Juli zum ersten Mal in einem Stream von Devolver Digital bemerkt, nun steht die Veröffentlichung kurz bevor. Das Game wird am 28. Januar 2021 auf PC, Playstation 4, Xbox One und Nintendo Switch veröffentlicht (es gibt auch eine Demoversion auf Steam zum Testen).

Olija handelt vom unglücklichen Abenteuer eines Mannes namens Faraday, der im Sturm mit seinem Schiff kentert und sich anschließend in einem mysteriösen Land wiederfindet. Wir müssen anschließend versuchen, dieses verfluchte Reich wieder zu verlassen, allerdings wird der 2D-Slasher einige Hürden auffahren, um uns daran zu hindern.