Pixel-Abenteuer Wrestlequest nimmt im Sommer Rollenspieler in den Schwitzkasten

Mega Cat Studios und Publisher Skybound Games möchten im Sommer einen neuen Wrestling-Titel auf allen aktuellen Plattformen veröffentlichen. Wrestlequest wurde gestern Abend auf Microsofts [email protected] enthüllt, doch das Spiel wird nicht nur auf Xbox-Plattformen erscheinen, sondern auch auf PC, Playstation 4/5 und Nintendo Switch. Es handelt sich dabei allem Anschein nach um ein Rollenspiel mit einem rundenbasierten Kampfsystem, obwohl die Entwickler angeben, dass sie "Echtzeit-Action mit taktischen Entscheidungen" mischen wollen.

Die Geschichte von Wrestlequest beschäftigt sich mit einen Pro-Wrestler, der im Showgeschäft aufsteigen möchte. Wir werden einige bekannte Namen aus der Wrestling-Szene der Achtziger- und Neunzigerjahren treffen, darunter Andre the Giant, "Macho Man" Randy Savage und Jake "The Snake" Roberts. All diese Figuren werden in einer stilisierten Pixelpracht zum virtuellen Leben erweckt, wie die ersten Werbematerialien zeigen: