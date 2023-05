Pixars erste TV-Serie, die im Dezember Premiere feiert

HQ

Während der jüngsten jährlichen Upfronts-Präsentation von Disney wurde bestätigt, dass Win or Lose, die erste Serie des legendären Animationsstudios Pixar, im Dezember Premiere haben wird.

Win or Lose folgt Coach Dan, gespielt von Will Forte, und seinem Team von Mittelschülern, die als Pickles bekannt sind. Jede Episode spielt kurz vor dem Meisterschaftsspiel, folgt einer anderen Hauptfigur und zeigt uns ein wenig von ihrem Hintergrund.

Wir haben noch kein genaues Datum, wann Win or Lose Premiere haben wird, aber wir werden das wahrscheinlich näher an den Start im Dezember bringen. Die Serie wurde ursprünglich im Jahr 2021 enthüllt, für Pixar-Fans hat es also etwas lange auf sich warten lassen.

Wirst du dir Win or Lose ansehen?